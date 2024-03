Sono rimasti in 13 al serale di Amici di Maria De Filippi, tanti sono coloro che si esibiranno e sfideranno nella seconda puntata in onda sabato 30 marzo su Canale 5.

Alla vigilia della Pasqua, Maria De Filippi torna in TV con un nuovo appuntamento con la scuola del talento Mediaset. In gara 13 tra cantanti e ballerini divisi in tre squadre, ognuna guidata da una coppia di docenti.

Sul palco del serale di Amici, sabato 30 marzo, vedremo:

HOLDEN, PETIT, DUSTIN E MARISOL

(SQUADRA ZERBI-CELENTANO)



MARTINA, LIL JOLIE, GAIA E GIOVANNI

(SQUADRA PETTINELLI-TODARO)



MIDA, SARAH, LUCIA, NICHOLAS E SOFIA

(SQUADRA CUCCARINI-EMANUEL LO)



In giuria i tre personaggi confermati dalla scorsa edizione: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. A loro il compito di giudicare le performance di cantanti e ballerini assegnando punti che consentiranno ad una delle squadre la vittoria della manche rispettiva.

Per la prima volta ad amici arriva l’attrice Barbara Foria, protagonista del momento comico che intervallerà le sfide dei ragazzi.

Super ospite musicale, invece, una vecchia conoscenza di Amici: Ermal Meta. L’artista presenta il singolo L’Unico Pericolo, che anticipa l’album Buona Fortuna, atteso per il mese di maggio.

Gaia, Lil Jolie e Giovanni finiscono al ballottaggio dopo la prima manche. Giovanni è il primo candidato all’eliminazione. Dopo la seconda manche, rischiano la maglia del serale Dustin, Holden e Marisol. Marisol è la seconda candidata all’esclusione che dovrà vedersela con Giovanni. Sono dunque Marisol e Giovanni i due concorrenti a rischio eliminazione al serale di Amici sabato 30 marzo. Nel secondo appuntamento con la fase conclusiva ci sarà un solo eliminazione, svelato in TV il 30 marzo.