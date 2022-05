Leggera è l’album di Sissi di prossima pubblicazione. L’EP d’esordio della cantante di Amici di Maria De Filippi è atteso nei negozi e in digitale dopo la partecipazione al talent show, giunto ormai ai blocchi finali. Nonostante infatti la finale di Amici sia rimandata causa finale di Eurovision Song Contest 2022, alla conclusione dell’edizione 2021/2022 del programma non manca ormai molto.

In questo contesto, vengono annunciati gli album dei concorrenti finalisti, come tradizione vuole. Alex, Albe, Luigi Strangis e LDA hanno già svelato i dettagli sui rispettivi album d’esordio. Ora è il momento di conoscere quelli sul progetto discografico della cantante Sissi, unica donna giunta in finale per la categoria del canto.

ARTICOLI CORRELATI

Sissi ha firmato un contratto discografico con l’etichetta Sugar ed è pronta a pubblicare il suo album: sarà la prima tra i concorrenti finalisti di Amici a raggiungere i negozi di musica e gli store digitali. Il suo progetto si intitola Leggera e sarà in vendita dal prossimo 27 maggio.

“Questa esperienza di Amici per me ha significato tanto e arriva finalmente la pubblicazione di un EP dal titolo Leggera. Ho scelto Sugar perché è la prima casa discografica che mi ha dato credito in tempi non sospetti, quando non avevo certo la popolarità e la visibilità che ho acquisito in questo talent“, le parole di Sissi nel motivare la sua scelta discografica, andata in direzione Sugar in quanto la prima etichetta a credere in lei e nelle sue doti vocali.

“Il rapporto con Sugar si è interrotto prima che entrassi nel talent show”, precisa, dicendosi felice di poter tornare a collaborare con l’etichetta. “Sono Felice che abbiano riconfermato la loro stima e la loro fiducia nei miei confronti”, aggiunge la cantante.

Continua a leggere su optimagazine.com