Esce il 17 giugno l’album di Albe, concorrente del talent show Amici di Maria De Filippi. Albe è giunto fino alla finale, che slitta a causa della finale di Eurovision Song Contest 2022 attesa per sabato 14 maggio a Torino.

Per i finalisti di Amici della categoria del canto è il momento adesso di svelare l’uscita dei rispettivi progetti discografici. Ognuno di loro pubblicherà un EP, con una delle etichette discografiche che hanno espresso la volontà di sottoporli ad un contratto discografico. Albe firmerà un contratto con la major Warner Music, con la quale intraprenderà un percorso nel mondo della musica.

“Se penso che cantavo e scrivevo i miei pezzi nella cameretta di casa mia fino all’anno scorso non posso credere che tra poco uscirà un EP che porta il mio nome”, dichiara Albe. Il suo primo progetto discografico si intitolerà Albe, come il nome d’arte che ha scelto per presentarsi sul mercato e nel programma di Canale 5.

“Soprattutto non posso credere di aver firmato un contratto con una casa discografica con un nome che fino a pochi giorni fa non osavo neanche pronunciare”, ha aggiunto, a proposito del sorprendente interesse di Warner Music Italia nei suoi confronti e nei confronti del suo progetto musicale.

L’album di Albe verrà rilasciato il 17 giugno e per il cantante – spesso paragonato a Sangiovanni – non è che il primo passo nel mondo della discografia, in previsione di una lunga estate sul palco.

Fronte album di Amici, è stato inoltre annunciato che Sissi ha firmato un contratto con Sugar e rilascerà anche lei un EP. Alex e Luigi Strangis rimarranno in “casa”, accettando la proposta del responsabile musicale di Amici ed uscendo con la nuova casa discografica 21Co.

