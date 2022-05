Viene eletto oggi il vincitore di Amici 2022: ecco chi ha trionfato nella ventunesima edizione del programma TV di Maria De Filippi. Vince Amici Luigi!

Poche le sorprese in una finale alquanto prevedibile. I concorrenti più forti si sono fatti strada nel corso del talent show ed erano quindi perfettamente riconoscibili in finale. Stiamo parlando di quelli che hanno ottenuto le più alte percentuali di voto al televoto, ossia Alex e Luigi.

La super sfida di ballo, e dell’intero programma, era la loro. E la finale di canto premia Luigi Strangis, che prevale su Alex per una manciata di voti in un testo a testa vertiginoso.

Luigi Strangis accede quindi alla finalissima e sfida il vincitore della categoria ballo. La sfida delle sfide in finale è tra Luigi e Michele.

Al vincitore di Amici di Maria De Filippi viene assegnato un premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro oltre alla coppia dell’edizione depositata da Giulia, vincitrice in carica. A sollevare la coppa è il cantante Luigi.

Tutti gli altri premi di Amici 2022

Non solo il vincitore finale. Ad Amici 2022 vengono assegnati anche altri premi, a partire da quello riservato al vincitore di categoria.

Michele ha vinto un invito d’eccezione da parte di Roberto Bolle: danzerà con lui sul palco a Milano il 5 settembre.

Serena ha vinto una borsa di studio in una prestigiosa scuola di ballo a New York.

Sul palco del Future hit di Radio Zeta salirà Luigi.

Al vincitore di categoria un premio di 50.000 euro in gettoni d’oro: lo vincono Luigi Strangis per il canto e Michele per il ballo.

Il premio della critica Tim vale 50.000 euro in gettoni d’oro e se lo aggiudica Sissi.

Il premio Tim del valore di 30.000 euro in gettoni d’oro è stato vinto da Serena.

Il premio radio, assegnato dai network radiofonici per il pezzo più trasmesso lo vince Tienimi Stanotte di Luigi.

Il premio Oreo del valore di 20.000 euro in gettoni d’oro lo vince Alex.

Il premio Marlù del valore di 7.000 euro in gettoni d’oro verrà invece consegnato a tutti i sei finalisti di Amici.

