And Just Like That sta per concludersi con l’ultimo episodio, che sarà accompagnato da un documentario sulla realizzazione del revival. Un appuntamento celebrativo del ritorno delle eterne ragazze di New York, in questo sequel che ha attirato moltissime critiche, alcune anche decisamente immeritate, e che potrebbe avere presto una seconda stagione.

And Just Like That… The Documentary è il titolo dello speciale che uscirà su HBO insieme al finale di stagione del revival di Sex and the City, questo giovedì (in Italia il 12 febbraio su Sky Serie e Now). Il documentario porterà il pubblico dietro le quinte della realizzazione dello show, che ha mostrato le vite di Carrie Bradshaw Sarah Jessica Parker) e due delle sue migliori amiche, Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) e Charlotte York Goldenblatt (Kristin Davis) a quasi vent’anni dalla conclusione della serie originale della HBO.

And Just Like That… The Documentary è co-prodotto da Parker, che nel trailer del documentario appare emotivamente molto coinvolta durante le riprese sul set: “Anche dopo 23 anni, sono emozionata. Terrorizzata ed emozionata“. Il trailer si concentra anche su un altro aspetto molto criticato di questa stagione, i costumi, che erano stati parte fondamentale del successo della serie originale, oltre a raccogliere le testimonianze dello showrunner, sceneggiatore e regista Michael Patrick King. Sempre nell’antipasto fornito dal trailer si intravede Willie Garson, l’interprete di Stanford Blatch morto lo scorso settembre durante le riprese dopo una lunga battaglia contro un cancro al pancreas.

Il documentario di And Just Like That potrebbe affrontare anche il tema più spinoso di questo sequel, ovvero l’assenza di Kim Cattrall e del suo personaggio Samantha Jones, più volte citato nel corso degli episodi per spiegare la rottura che ha portato Carrie e la sua migliore amica ad allontanarsi mettendo l’oceano di mezzo. Non è chiaro invece, se saranno tagliate le parti relative a Chris Noth dopo le accuse di stupro piovute sull’attore, così come è stata eliminata una scena prevista dal finale di stagione con Carrie e Big a Parigi.

Ecco il trailer And Just Like That… The Documentary, che presumibilmente arriverà anche in Italia su Sky e Now.

Continua a leggere su optimagazine.com