Un’altra donna accusa Chris Noth di violenza sessuale, la quarta in pochi giorni: l’attore di Sex and the City è al centro di una bufera iniziata con un’inchiesta di The Hollywood Reporter, che ha riportato due testimonianze di giovani donne, e si sta allargando con nuovi casi.

Stavolta a parlare contro Chris Noth è la cantante statunitense Lisa Gentile, che ricorda eventi di quasi vent’anni fa: dopo aver letto le dichiarazioni di altre donne che si sono fatte coraggiosamente avanti, anche l’artista ha accusato l’attore, ora 67enne, di abusi sessuali e di averla minacciata di rovinare la sua carriera se avesse parlato dell’aggressione. Secondo il racconto di Gentile, l’ex Mr. Big di Sex and The City e del revival And Just Like That l’avrebbe palpeggiata nel suo appartamento di New York dopo averle dato un passaggio a casa da un ristorante: i due si erano incontrati per la prima volta nel 1998 e qualche anno dopo, nel 2002, Noth l’avrebbe accompagnata nel suo appartamento facendola “sentire subito a disagio“.

Le accuse a Chris Noth sono abbastanza circostanziate, come in tutti i casi precedenti. Gentile ricorda che Noth l’ha toccata in modo inappropriato e l’ha costretta a difendersi: “Mi stava sbavando addosso, mentre cercavo di farlo smettere. È diventato più aggressivo e mi ha messo entrambe le mani sul seno e ha iniziato a stringerle molto forte sulla mia maglietta. Continuavo a spingere le sue mani verso il basso mentre lui spingeva le mie su“. Gentile ha raccontato di essere riuscita a respingerlo mentre gli urlava di non volere alcun contatto con lui. Finora non si è fatta avanti perché aveva “paura… del potere di Noth e delle sue minacce di rovinare la mia carriera“. La cantante è rappresentata dall’avvocata Gloria Allred, che ha spiegato alcuni dettagli legali rispetto alla vicenda: se non ci sarà una denuncia è perché sono scaduti i termini per presentarla, ma la testimonianza di Gentile è comunque importante proprio per chiedere di cambiare la legge che non permette alle vittime di denunciare le molestie sessuali dopo un certo periodo di tempo.

L’accusa a Chris Noth da parte di Gentile, oggi 54 anni, arriva dopo che altre tre donne la scorsa settimana hanno affermato di essere state aggredite sessualmente (in due casi costrette ad avere rapporti sessuali) in episodi avvenuti nel 2004, 2010 e 2015. Noth ha respinto le accuse precedenti definendole “categoricamente false“, ma la sua posizione si aggrava di giorno in giorno con nuove testimonianze che lo dipingono come un predatore sessuale. Negli ultimi giorni le colleghe di Sex and The City hanno preso le distanze da lui schierandosi con le presunte vittime e la produzione CBS The Equalizer, in cui Noth recitava, l’ha licenziato in tronco.

