È evidente che la produzione di And Just Like That non voglia più avere nulla a che fare con Chris Noth né col personaggio di Mr. Big, dopo le accuse piombate addosso all’attore da parte di diverse donne che lo hanno dipinto come un molestatore seriale e un predatore sessuale.

Attenzione Spoiler!

Pare che And Just Like That avesse un’altra scena con Mr. Big prevista per il finale della stagione, nel decimo episodio che HBO Max rilascerà il 3 febbraio: in effetti Sarah Jessica Parker e Chris Noth erano stati paparazzati a Parigi, sul ponte Pont des Arts, lo scorso autunno, durante le riprese del revival di Sex and The City. In molti, in quell’occasione, avevano ipotizzato che Carrie decidesse di gettare le ceneri del marito nella Senna, dopo che si era fatta largo l’ipotesi della morte di Preston, poi confermata dal primo episodio della nuova serie. La scena girata a Parigi conteneva dunque una sorta di momento onirico, un ultimo saluto tra Carrie e Mr. Big dopo lo spargimento delle sue ceneri in un luogo simbolico per la coppia, che proprio lì si era ricongiunta definitivamente nella sesta ed ultima stagione di Sex and The City.

Il finale di And Just Like That, a quanto pare, non conterrà però il cameo di Noth, che sarà tagliato. Secondo fonti di TvLine, HBO non trasmetterà la sequenza così come girata a Parigi, ma ometterà la vision di Mr. Big da parte di Carrie, che secondo testimonianze del team creativo non costituirebbe parte integrante della scena. HBO non ha commentato la vicenda, ma se così fosse sarebbe chiaramente una reazione alle accuse che hanno travolto Noth lo scorso mese.

Anche le attrici di And Just Like That hanno preso le distanze dal collega dopo che, 16 dicembre, due donne hanno affermato a The Hollywood Reporter di essere state violentate da Noth in due diverse occasioni, una nel 2004 e l’altra nel 2015. Altre testimonianze, da ultima quella della cantante americana Lisa Gentile, sono emerse nei giorni successivi, col risultato che Noth è stato immediatamente licenziato dalla produzione della serie The Equalizer, oltre ad essere scaricato dalle protagoniste di And Just Like That che hanno espresso solidarietà alle vittime.

Continua a leggere su optimagazine.com