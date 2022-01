And Just Like That ha riportato in scena Samantha rendendola protagonista, per così dire in contumacia, per un episodio, il quinto di questa prima stagione. Ovviamente di Kim Cattrall nemmeno l’ombra, visto che l’attrice non solo non ha preso parte al revival ma non si è nemmeno espressa sulla nuova serie dopo il suo debutto su HBO e Sky.

Attenzione Spoiler!

Semplicemente And Just Like That ha riportato in scena Samantha puntando sull’effetto nostalgia per la serie originale, quando le avventure e disavventure sessuali e romantiche delle protagoniste erano al centro della trama. Stavolta, in una serie in cui l’elemento erotico è venuto perlopiù a mancare come sottolineano molti detrattori, è Carrie Bradshaw a ricordare l’amica Samantha in uno dei suoi momenti più solidali, raccontando un aneddoto avvenuto all’epoca di Sex and The City.

And Just Like That ha riportato in scena Samantha durante un intervento di Carrie nel suo podcast, realizzato mentre la scrittrice è sotto l’effetto degli antidolorifici assunti per il suo intervento chirurgico all’anca. La protagonista ricorda un momento del sesto episodio della seconda stagione di Sex and The City, quando un’imperturbabile Samantha Jones l’aiutò a tirare fuori il diaframma che le si era incastrato. L’aneddoto riscuote un certo successo, ma quando Charlotte ascolta il podcast fa notare a Carrie che, dal momento che lei e Samantha non sono in buoni rapporti, forse dovrebbe avvertirla di averla citata apertamente in pubblico richiamando un momento così intimo.

Di conseguenza And Just Like That ha riportato in scena Samantha con un ennesimo scambio di messaggi – il primo, molto scarno, c’era stato in occasione del funerale di Mr. Big, quando Jones aveva mandato una corona di fiori – in cui Carrie avverte l’amica di aver fatto il suo nome ricordando la vicenda del diaframma incastrato. “Uno dei miei momenti migliori” è il commento di Samantha dall’altra parte. La speranza di Carrie è che “sia tutto ok” e Samantha non esita a risponderle ancora: “Certo. Sono lieta che la tua vagina abbia modo di respirare“. Con una battuta alla Samantha, quindi, il rapporto tra le due è parso distendersi per un attimo: ricordiamo che la p.r. newyorchese, in questo revival, è volata a Londra, trasferendosi lì, dopo aver litigato con Carrie, perché quest’ultima ha preferito non affidarle le pubbliche relazioni in occasione del suo ultimo libro. Lo scambio testuale però non è durato molto. Quando Carrie le ha scritto un “mi manchi“, sperando in una reazione di Samantha, quest’ultima ha iniziato ad abbozzare una risposta ma poi non ha inviato nulla. Il rapporto deteriorato tra le due è stato gestito finora dagli sceneggiatori utilizzando la messaggistica istantanea e, in mancanza di Cattrall, è chiaro che sarà l’unico modo in cui il revival di Sex and The City potrà gestire l’assenza del personaggio.

