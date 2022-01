Mentre il fandom di Grey’s Anatomy 19 si divide sull’ennesimo rinnovo della serie, tra entusiasti ed esausti, si fanno strada le ipotesi di ritorni molto graditi per una stagione che potrebbe essere l’ultima, a meno che non si decida di raggiungere il traguardo del ventennale.

Grey’s Anatomy 19 potrebbe infatti riportare in scena Callie e Arizona. Non solo Sara Ramirez, interprete della dottoressa Torres, ha più volte specificato che sarebbe disponibile a riprendere il suo ruolo, ma ora anche la giovane attrice che interpreta sua figlia nella serie ha lasciato intendere di avere in serbo delle sorprese per gli spettatori di Grey’s Anatomy. Che si tratti di un cameo nella nuova stagione?

Congratulandosi per il rinnovo di Grey’s Anatomy 19, Eva Ariel Binder, interprete di Sofia Robbins Sloan Torres, ha parlato di “grandi novità in arrivo” per i suoi “fan di Grey’s“. Nessun annuncio ufficiale, ma tutto lascia pensare – compreso l’uso di hashtag relativi al suo personaggio e alla serie – che potrebbe fare un’apparizione nella prossima stagione. Ecco il messaggio apparso sulla sua pagina Instagram personale.

Semplicemente grandi congratulazioni dalla vostra Sofia a Grey’s Anatomy per la STAGIONE 19! Super emozionata! Anche per i miei fantastici fan di Grey’s ho delle grandi novità in arrivo! Spero che vi piacciano!!

Grey’s Anatomy 19 è stata appena rinnovata da ABC, insieme alla sesta stagione dello spin-off Station 19, ma senza clamorosi annunci di grandi ritorni nel cast. D’altronde, però, questa è stata la linea delle ultime due stagioni, con la diciassettesima che ha visto i camei apprezzatissimi di volti storici come Patrick Dempsey, Chyler Leigh, TR Knight ed Eric Dane, mentre la diciottesima ha riportato in scena Kate Walsh nei panni di Addison Montgomery per due episodi, oltre a ripescare i personaggi di Megan Hunt e Nick Marsh facendo entrare stabilmente nel cast Abigail Spencer e Scott Speedman. Non è da escludere dunque, che per una serie che si avvicina inesorabilmente alla sua fine, come auspicato da tempo dalla protagonista Ellen Pompeo, si decida di richiamare in scena anche due dei personaggi più amati di sempre.

