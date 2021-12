L’esperienza di Sara Ramirez in Grey’s Anatomy è durata undici stagioni, dalla seconda alla dodicesima, ma il suo addio non è mai parso definitivo. Il personaggio di Callie Torres è uscito di scena partendo per New York e dopo un paio di stagioni è stato raggiunto dall’ex moglie Arizona. Ora una porta sembra riaprirsi per il ritorno di almeno una delle due, visto che Ramirez è più che propensa all’idea.

Di un rientro di Sara Ramirez in Grey’s Anatomy si è iniziato a parlare quando l’attrice messicana è apparsa nel revival di Sex and The City, la nuova serie And just Like That, nei panni del primo personaggio non binario del franchise. Un ruolo, quello di Che Diaz, arrivato dopo il coming out della stessa attrice, che si è definita una persona non binaria dopo aver già dichiarato la propria bisessualità.

Sara Ramirez in Grey’s Anatomy ha interpretato la dottoressa bisessuale Callie Torres, un personaggio grazie al quale nel suo percorso di vita ha acquisito una consapevolezza via via crescente della propria identità di genere e del proprio orientamento sessuale. Oggi sarebbe pronta a rivestire il camice per tornare nel medical drama, ma solo se ci saranno le condizioni per farlo, ovvero se gli autori avranno tra le mani una sceneggiatura idonea ad un rientro in scena di Torres.

Essere parte della famiglia Shondaland è stato uno dei più grandi onori della mia vita, uno dei più grandi privilegi. Mi ha insegnato così tanto, interpretare un personaggio che molte persone non avevano visto in tv inclusa me stessa. Avrò sempre un posto tenero e dolce nel mio cuore per quella famiglia di lavoro e quel ruolo. È stato il ruolo della vita. Non sarei quello che sono oggi senza l’esperienza che ho avuto su Grey’s Anatomy e il mio cuore è completamente aperto all’idea di tornare indietro e vedere come sta la dottoressa Callie Torres. Ma ciò accadrebbe solo se il team degli scrittori e la storia li portassero davvero organicamente ad aver bisogno di un personaggio come Callie per il ritorno. Sanno tutti che li sostengo da lontano e che faccio il tifo per loro.

L’ipotesi di rivedere Sara Ramirez in Grey’s Anatomy si fa dunque più consistente vista la dichiarata disponibilità dell’attrice, che peraltro arriva proprio mentre si intensificano le voci di rinnovo della serie da parte di ABC. L’emittente vorrebbe continuare a puntare sul longevo medical drama, nonostante le richieste esplicite della protagonista Ellen Pompeo di chiudere la serie.

Continua a leggere su optimagazine.com