Anche Station 19 rinnovato per un’altra stagione, la sesta, su ABC: lo spin-off di Grey’s Anatomy tornerà insieme alla serie madre nel giovedì della rete anche nel palinsesto 2022/2023. I due format guidati dalla showrunner Krista Vernoff sono stati confermati a ventiquattr’ore di distanza e con largo anticipo rispetto al solito.

Con Station 19 rinnovato per una sesta stagione, si rinnova anche il sodalizio con Grey’s Anatomy, che a sua volta ha appena ottenuto una conferma per la stagione 19: ciò vuol dire ancora nuovi crossover e personaggi che attraversano entrambe le serie, muovendosi tra le emergenze dei pompieri di Seattle e quelle dei medici del Grey Sloan Memorial Hospital. Le “maggiori opportunità di crossover” sono confermate anche dal presidente della ABC Entertainment Craig Erwich nella nota con cui ribadisce la fiducia nella serie di Krista Vernoff.

L’annuncio di Station 19 rinnovato da ABC arriva il giorno dopo la conferma di Grey’s Anatomy 19 e preannuncia un’altra stagione all’insegna del giovedì targato Shondaland: entrambe le serie andranno in onda nella serata tradizionalmente dedicata alle serie prodotte da Shonda Rhimes, come sempre con lo spin-off che precede la serie madre in termini di orario di messa in onda. Vernoff ha accolto il rinnovo con una nota di gratitudine verso ABC per la conferma anticipata:

È un privilegio raccontare le storie dei nostri eroici primi soccorritori, che nel nostro show e nella vita reale mettono in gioco la loro vita ogni giorno per tenerci tutti al sicuro. Sono così grata a Disney e ABC per il rinnovo anticipato per la sesta stagione di Station 19! È un tributo all’incredibile lavoro del nostro talentuoso cast, troupe, sceneggiatori e team creativo, nonché alla dedizione dei nostri fedeli fan che si sintonizzano ogni settimana.

Con Station 19 rinnovato per una stagione 6 c’è da aspettarsi una nuova serie di emergenze da risolvere e conflitti interni alla caserma, ma soprattutto nuove evoluzioni sentimentali per i pompieri della Stazione 19 e, chissà, forse altri lutti, come quello che ha connotato la quinta stagione. Tra le evoluzioni più attese potrebbe esserci la realizzazione della famiglia DeLuca-Bishop, dopo che la dottoressa Carina DeLuca e l’ex capitano Maya Bishop hanno annunciato di voler avere un figlio. Insieme alle loro interpreti Stefania Spampinato e Danielle Savre sono attesi nel cast della sesta stagione i volti veterani della serie Jaina Lee Ortiz, Boris Kodjoe, Gray Damon, Barrett Doss, Jay Hayden e Carlos Miranda.

Station 19 e Grey’s Anatomy tornano in onda il 24 febbraio su ABC con le rispettive stagioni in corso e un nuovo crossover per la première invernale. Entrambe le stagioni sono disponibili in Italia in esclusiva su Disney+.

