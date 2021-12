Ellen Pompeo ha ribadito una volta di più di essere pronta a lasciare per sempre il ruolo di Meredith Grey, ora che Grey’s Anatomy ha raggiunto quota 18 stagioni e ha già espresso tutto il suo potenziale. Secondo l’attrice, i tempi sono maturi per appendere il camice al chiodo, come ha già dichiarato più volte, ma a quanto pare non riesce a convincere le persone intorno a sé di questa necessità.

Ellen Pompeo sta guardando già oltre il medical drama: conduce un podcast dal titolo Tell Me with Ellen Pompeo ed è impegnata come amministratrice di una società che contribuisce a distribuire farmaci alle fasce sociali più disagiate, mettendo così la sua immagine di dottoressa impavida nella serie al servizio di una giusta causa. Inoltre è una produttrice televisiva con la sua società Calamity Jane, che produrrà a breve una dark comedy per HBO.

Ellen Pompeo è convinta di dover lasciar andare Grey’s Anatomy, dopo aver fatto la storia della tv come medical drama più longevo di prima serata: ne ha parlato a Insiders, specificando di essere “concentrata sul convincere tutti che dovrebbe finire“, anche se le sue richieste restano, per ora, inascoltate. Finché la serie continua a funzionare e a portare ascolti a ABC (in verità in forte calo per la stagione 18 attualmente in onda), la produzione sarà ancora orientata a rinnovare Grey’s Anatomy per ulteriori stagioni, a dispetto di quanto l’attrice vorrebbe: “Mi sento come se fossi quella super ingenua che continua a dire: ‘Ma quale sarà la storia, quale storia racconteremo?’. E tutti sono tipo: ‘Chi se ne frega, Ellen? Fa un trilione di dollari.”

Ellen Pompeo ha dunque rivelato che – a differenza di quanto da sempre dichiarato dalla creatrice Shonda Rhimes – il discrimine tra la cancellazione e il rinnovo della serie non è dato dalla volontà della protagonista di continuare, ma da un calcolo meramente economico sul rendimento del format. sua azienda Betr Remedies , di cui è cofondatrice e chief impact officer. Ma Pompeo dice che sta avendo difficoltà a convincere gli altri a staccare la spina da uno spettacolo che ha avuto così tanto successo per quasi due decenni.

Ma mentre Ellen Pompeo aspetta che tutti gli altri si convincano della necessità di chiudere Grey’s Anatomy, sta costruendo un nuovo percorso professionale e umano al di là della tv. L’attrice ha fondato insieme ad altre persone Betr Remedies, una società che vende farmaci da banco al pubblico e lavora con l’organizzazione senza scopo di lucro SIRUM, la cui missione è donare farmaci da prescrizione inutilizzati ma ancora non scaduti e quindi perfettamente sicuri alle comunità più povere, tramite farmacie di beneficenza che raggiungono le persone bisognose. Ellen Pompeo ha spiegato a Insider che “non aveva idea di quanti farmaci vadano a finire nelle discariche” fino a quando non ha iniziato a lavorare con Betr Remedies, che ha anche l’obiettivo di ridurre i rifiuti medici. Per l’interprete della dottoressa Grey questo progetto è “un’opportunità piuttosto interessante di far parte di una startup che affronta dei problemi reali“.

