Laura Pausini e Mika all’Eurovision Song Contest 2022 di Torino con altri 2 conduttori. L’Italia, infatti, sembra essere pronta a schierare ben quattro conduttori sul palco della prossima edizione dello show internazionale che si terrà in Piemonte dopo un’attenta selezione delle città proposte.

Definita la città ospitante dell’evento 2022, che torna in Italia grazie alla vittoria dei Maneskin dello scorso anno, non resta che discutere i dettagli sullo spettacolo vero e proprio, a partire dai conduttori.

Le ipotesi non sono mancate in rete. Sin dal primo istante, sono stati sempre questi i nomi proposti sul web. Per condurre l’Eurovision Song Contest infatti è richiesto un minimo di dimestichezza con la lingua inglese, trattandosi di uno show internazionale condotto in lingua e trasmesso in diretta mondiale.

Questi presupposti hanno portato all’esclusione di molti nomi noti della TV italiana a favore di altri protagonisti, in particolare modo appartenenti al mondo della musica.

Laura Pausini e Mika all’Eurovision Song Contest

Il nome di Laura Pausini è stato tra i primi ad emergere. La cantante, amatissima in Italia, è molto apprezzata anche all’estero e di lingue ne conosce un bel po’. Sicuramente l’inglese per lei non è un problema e la sua stessa notorietà consentirebbe all’Italia di raggiungere un pubblico davvero sconfinato.

Stesso discorso per Mika. L’artista di origine libanese conosce perfettamente l’inglese ed è amato tanto in Italia quanto all’estero. Il terzo nome che emerge con prepotenza, anche questo tra i primi ipotizzati, è quello di Alessandro Cattelan il cui contratto recente con la Rai sembra essere una conferma.

Cattelan ha lasciato Sky a favore della TV di Stato e potrebbe adesso approdare all’Eurovision.

Le indiscrezioni di Dagospia

Alle prime ipotesi già in rete da mesi, si aggiungono quelle di Dagospia. Oggi si legge che i primi tre nomi ad essere confermati alla conduzione dell’Eurovision Song Contest 2022 potrebbero essere proprio questi, ai quali se ne aggiungerebbe un quarto in via di definizione. Sarà Chiara Ferragni?