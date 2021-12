Laura Pausini all’Eurovision 2022? La cantante potrebbe essere molto vicina alla conduzione, stando a quanto si apprende dalle pagine del quotidiano La Stampa.

Il suo nome non era ancora emerso tra i possibili conduttori della prossima edizione dei Eurovision Song Contest, quella che si terrà a Torino il prossimo anno. Ma, in effetti, proprio il suo potrebbe essere quello perfetto.

Le lingue straniere non sono mai state un problema per la Pausini che non avrebbe alcun tipo di problema a condurre la serata in inglese e in italiano, dal momento che si tratta di un evento in diretta mondiale che richiede l’uso della lingua inglese alla conduzione.

Laura Pausini è inoltre conosciuta in Europa e in America, dove è già arrivata con la sua musica. Non è raro, poi, che per condurre l’Eurovision Song Contest vengano scelti cantanti più o meno noti a livello internazionale e la cantante romagnola potrebbe rappresentare la scelta giusta per l’Italia.

Il suo tuttavia non è l’unico nome emerso, seppur l’ultimo in ordine di tempo e forse anche il più accreditato. Inizialmente si era parlato di una conduzione condivisa tra Chiara Ferragni ed Alessandro Cattelan, il cui contratto in Rai a discapito di Sky aveva fatto ben sperare.

Successivamente è emerso il nome della superstar internazionale Mika. Quando Stefano Coletta comunica che i conduttori dell’Eurovision 2022 non verranno annunciati tanto presto, ecco spuntare l’indiscrezione sul Laura Pausini che non potrà essere confermata prima di qualche mese.

Chi guiderà l’Eurovision di Torino verrà infatti annunciato dopo il termine del Festival di Sanremo 2022. Bisognerà quindi aspettare almeno che passi la prima settimana di febbraio 2022. Il Festival condotto da Amadeus andrà in scena dall’1 al 5 febbraio 2022. Successivamente in casa Rai si penserà all’Eurovision.