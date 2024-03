Capodanno 2025 in compagnia di Laura Pausini a Messina.

A poche ore dai due sold out dei concerti previsti in città, Laura Pausini triplica l’appuntamento siciliano del WORLD TOUR WINTER2024: il 31 dicembre festeggerà il capodanno al PalaRescifina. Laura Pausini chiuderà quindi in Italia il suo decimo tour mondiale, iniziato lo scorso 27 febbraio 2023 a New York con una straordinaria maratona di 24 ore in musica.

Adesso annuncia un concerto speciale di capodanno a Messina. Tre ore in musica, una grande produzione alle spalle e la possibilità di festeggiare sul palco e insieme ai suoi fan l’arrivo del nuovo anno.

Ma non solo questo: Laura Pausini ha deciso di regalare, dopo la mezzanotte, mezz’ora di musica dedicata ai fan che decideranno di trascorrere insieme a lei questo inizio.

Il tour di Laura Pausini nel 2024

Il LAURA PAUSINI WORLD TOUR WINTER 2024 debutterà il 4 novembre alla O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra e proseguirà a Eboli,Bari, Roma, Livorno, Pesaro, Milano, Torino, Marsiglia, Malaga, Pamplona, Ginevra, Basilea, Monaco, Sofia, Belgrado, Lubiana e Messina.

I biglietti della nuova data di Messina e di tutte le date del tour sono disponibili su Ticketone.

4 NOVEMBRE 2024 – LONDRA @ O2 SHEPHERD’S BUSH EMPIRE

13 NOVEMBRE 2024 – EBOLI @ PALASELE

15 NOVEMBRE 2024 – BARI @ PALAFLORIO

18 NOVEMBRE 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

21 NOVEMBRE 2024 – LIVORNO @ MODIGLIANI FORUM

23 NOVEMBRE 2024 – PESARO @ VITRIFRIGO ARENA

27 NOVEMBRE 2024 – MILANO @ FORUM

30 NOVEMBRE 2024 – TORINO @ INALPI ARENA

3 DICEMBRE 2024 – MARSIGLIA (FRANCIA) @ LE DOME

5 DICEMBRE 2024 – MALAGA (SPAGNA) @ PALACIO DEPORTES MARTIN CARPENA

7 DICEMBRE 2024 – PAMPLONA (SPAGNA) @ NAVARRA ARENA

9 DICEMBRE 2024 – GINEVRA (SVIZZERA) @ ARENA GENF

11 DICEMBRE 2024 – BASILEA (SVIZZERA) @ ST JAKOBS HALLE

12 DICEMBRE 2024 – MONACO (GERMANIA) @ OLYMPIAHALLE

16 DICEMBRE 2024 – SOFIA (BULGARIA) @ ARENA ARMEEC

18 DICEMBRE 2024 – BELGRADO (SERBIA) @ STARK ARENA

20 DICEMBRE 2024 – LUBIANA (SLOVENIA) @ ARENA STOZICE

28 DICEMBRE 2024 – MESSINA @ PALARESCIFINA

29 DICEMBRE 2024 – MESSINA @ PALARESCIFINA

31 DICEMBRE 2024 – MESSINA @ PALARESCIFINA (CONCERTO SPECIALE HAPPY 2025