Mika conduttore dell’Eurovision Song Contest 2022? L’ufficialità non è ancora arrivata, ma questa mattina ai microfoni di Radio Deejay qualcuno ha tuonato.

Lo ha detto Gabriele Corsi del Trio Medusa durante la trasmissione Chiamate Roma Triuno Triuno esordendo in questo modo: “Salutiamo Mika che sta conducendo X Factor e che sta per condurre l’Eurovision. Ecco, lo abbiamo detto”. Nessuna conferma né alcuna smentita da Mika, che non è certo la prima volta che viene accostato al prestigioso contest come conduttore nel grande mondo dei totonomi.

Il cantautore di origini libanesi, infatti, è stato più volte menzionato come il potenziale conduttore della gara. Durante l’estate, tuttavia, Mika ha smentito tra le colonne di Rockol la sua presenza dopo i rumor circolati intorno al 7 agosto: “Voci prive di fondamento”, aveva riferito il suo staff. A questo giro nessun commento, e c’è di più. Dopo la conferma di Alessandro Cattelan arrivata dal direttore di Rai 1 Stefano Coletta, si parla dunque già di co-conduzione.

Nel frattempo si attende ancora il nome della città italiana che nel 2022 ospiterà la nuova edizione dell’Eurovision Song Contest, dopo le indiscrezioni che hanno visto Torino tra le favorite. Al momento la location presso la quale si terrà la gara non è ancora stata scelta.

Si può dunque parlare di Mika conduttore dell’Eurovision 2022? Il nome è più che papabile, proprio insieme a quello di Alessandro Cattelan in quanto entrambi hanno una perfetta padronanza dell’inglese e un bagaglio culturale adeguato, tutti requisiti fondamentali per assegnare la conduzione del contest. Una conferma potrebbe arrivare nei prossimi giorni o nelle prossime ore, ma dopo l’exploit di Gabriele Corsi su Radio Deejay c’è chi parla di ufficialità, anche se suona parecchio azzardato.

Non si esclude, inoltre, che arrivino altri nomi per completare la rosa di conduttori dell’Eurovision Song Contest 2022. L’edizione del 2021 ha visto la vittoria dei Maneskin già vincitori del Festival di Sanremo 2021.