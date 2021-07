Chiara Ferragni e Cattelan all’Eurovision? Mentre la Rai lavora alla location e alla città ospitate, ancora da decidere, si fanno spazio le prime indiscrezioni sui conduttori della prossima edizione della kermesse canora la cui organizzazione spetta all’Italia.

In quanto vincitrice in carica, l’Italia ha il compito di organizzare la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest. Dopo il trionfo dei Maneskin con la canzone Zitti E Buoni, il prossimo vincitore della competizione europea sarà annunciato proprio nel nostro Paese dal momento che l’Eurovision 2022 si terrà da noi.

Da decidere la città che accoglierà il Festival, così come la location.

Su Oggi, Alberto Dandolo, scrive che la Rai vorrebbe Chiara Ferragni alla conduzione dell’Eurovision Song Contest ma anche Alessandro Cattelan. Il nome di Cattelan, in effetti, è stato il primo ad emergere, complice la sua perfetta padronanza della lingua inglese e la necessità di condurre in lingua dal momento che lo show viene trasmesso a livello internazionale.

“La Rai pare abbia puntato gli occhi su di Chiara Ferragni per l’Eurovision Song Contest 2022, che grazie alla vittoria dei Maneskin, si terrà in Italia. Alessandro Cattelan e Chiara Ferragni avrebbero messo d’accordo buona parte dei vertici di Viale Mazzini. Chiara Ferragni ha un’immagine internazionale, è amata dal mondo della Rete e sta conquistando velocemente anche il pubblico più tradizionale”, si legge da Dandolo sulle pagine di Oggi, all’interno della rubrica fissa che tiene sul settimanale.

Non ci sono certezze al momento sulla presenza di Chiara Ferragni e Cattelan all’Eurovision Song Contest 2022 ma effettivamente, se la scelta della Rai dovesse essere questa, quantomeno si punterebbe su una perfetta conduzione in lingua inglese da sfoggiare in Europa.

Cattelan, conduttore molto apprezzato, vanta un decennio alla conduzione del talent show X Factor e l’approdo in Rai nel 2021; Chiara Ferragni è invece amata ovunque e potrebbe contribuire a degli ottimi ascolti.