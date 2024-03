Laura Pausini raddoppia i concerti in programma a Milano e a Londra. L’artista donna più ascoltata nel mondo, stabile ai vertici delle classifiche Spotify, annuncia il suo decimo tour mondiale ed è subito sold out. Così, i concerti in programma a Milano e Londra raddoppiano.

Oltre al nostro Paese, la tournée toccherà le principali città in Europa, America Latina e Stati Uniti per riabbracciare i fan che la aspettano in tutto il mondo.

Non uno ma due saranno gli show nella capitale britannica che ospiterà il debutto dell’ultima leg di questo tour mondiale. Laura Pausini esibirà il 4 e 5 novembre nella rinomata arena O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra. I biglietti delle nuove date di Londra e Milano e di tutte le date del tour sono disponibili su Ticketone.

Bis anche per l’evento atteso a Milano. Laura Pausini sarà in Lombardia il 27 e 28 novembre. Salgono così a quota sei le date al Forum di Milano solo nell’arco del 2024.

L’artista è attualmente impegnata nella leg americana della sua tournée e, dopo le date sold out di Houston e Los Angeles, proseguirà ad Orlando, Miami, Chicago, per arrivare all’ultima tappa storica al Madison Square Garden di New York il prossimo 6 aprile, dove si esibirà in 5 lingue per festeggiare i suoi 30 anni di carriera oltreoceano.

I concerti di Laura Pausini per il World Winter Tour 2024

4 NOVEMBRE 2024 – LONDRA @ O2 SHEPHERD’S BUSH EMPIRE

5 NOVEMBRE 2024 – LONDRA @ O2 SHEPHERD’S BUSH EMPIRE (NUOVA DATA)

13 NOVEMBRE 2024 – EBOLI @ PALASELE

15 NOVEMBRE 2024 – BARI @ PALAFLORIO

18 NOVEMBRE 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

21 NOVEMBRE 2024 – LIVORNO @ MODIGLIANI FORUM

23 NOVEMBRE 2024 – PESARO @ VITRIFRIGO ARENA

27 NOVEMBRE 2024 – MILANO @ FORUM

28 NOVEMBRE 2024 – MILANO @ FORUM (NUOVA DATA)

30 NOVEMBRE 2024 – TORINO @ INALPI ARENA

3 DICEMBRE 2024 – MARSIGLIA (FRANCIA) @ LE DOME

5 DICEMBRE 2024 – MALAGA (SPAGNA) @ PALACIO DEPORTES MARTIN CARPENA

7 DICEMBRE 2024 – PAMPLONA (SPAGNA) @ NAVARRA ARENA

9 DICEMBRE 2024 – GINEVRA (SVIZZERA) @ ARENA GENF

11 DICEMBRE 2024 – BASILEA (SVIZZERA) @ ST JAKOBS HALLE

12 DICEMBRE 2024 – MONACO (GERMANIA) @ OLYMPIAHALLE

16 DICEMBRE 2024 – SOFIA (BULGARIA) @ ARENA ARMEEC

18 DICEMBRE 2024 – BELGRADO (SERBIA) @ STARK ARENA

20 DICEMBRE 2024 – LUBIANA (SLOVENIA) @ ARENA STOZICE

28 DICEMBRE 2024 – MESSINA @ PALARESCIFINA

29 DICEMBRE 2024 – MESSINA @ PALARESCIFINA

31 DICEMBRE 2024 – MESSINA @ PALARESCIFINA