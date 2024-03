Quando scoccano le 22:58 del 20 marzo è inevitabile pensare alle più belle canzoni sulla primavera. La musica italiana è ricca di colonne sonori che si fanno ideali nel giorno più atteso dell’anno, quando l’inverno cede il posto alla stagione dei fiori, dei colori e dei primi caldi in cui si riscopre la bellezza delle giornate miti e delle riscoperte.

Loretta Goggi – Maledetta Primavera (1981)

Scritta e composta da Amerigo Cassella e Totò Savio, Maledetta Primavera è una delle canzoni più amate sulla primavera, nonostante il suo taglio triste e malinconico. Portata al successo da Loretta Goggi, la canzone arrivò al secondo posto del Festival di Sanremo 1981 dopo Per Elisa interpretata da Alice. “Se per innamorarmi basta un’ora, che fretta c’era? Maledetta primavera!” è ancora oggi uno dei ritornelli più intonati dal pubblico.

Marina Rei – Primavera (1997)

Una canzone positiva e carica di good vibes. Primavera di Marina Rei è la versione italiana di You To Me Are Everything dei The Real Thing ed è un estratto dal secondo album della cantautrice romana, Donna. Nel 1997 Primavera di Maria Rei diventa un vero e proprio tormentone estivo grazie al suo ritmo fresco e pop, e soprattutto per il suo ritornello martellante.

Jovanotti – La Primavera (2021)

La Primavera di Jovanotti fa parte de La Primavera EP, un tassello del Disco Del Sole che il cantautore romano pubblica nel 2022. Una canzone che celebra la stagione degli amori e la sua ondata di energia positiva, elementi che caratterizzano da sempre la produzione discografica di Lorenzo Cherubini.

Laura Pausini – Primavera In Anticipo (2009)

Primavera In Anticipo non può mancare tra le più belle canzoni sulla primavera. Cantata da Laura Pausini in coppia con James Blunt, il brano è una appassionata dichiarazione d’amore.

