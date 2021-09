Alessandro Cattelan all’Eurovision Song Contest 2022? Nelle parole di Coletta si intravede una trattativa, seppur ancora non in fase avanzata. Il direttore di Rai1 prende la parola anticipando le domande dei giornalisti nel corso della presentazione del nuovo show di Alessandro Cattelan, Da Grande.

Per Cattelan è il debutto sul primo canale Rai dopo una carriera in Sky. Il presentatore si dice “molto felice di essere qui e di come sono stato accolto”.

Da Grande sarà “una festa tra amici perché per sentirmi al sicuro ho chiamato gli amici, le persone con le quali avevo già da tempo feeling e sapevo che mi avrebbero aiutato ad iniziare nel modo migliore possibile”.

Il nome di Alessandro Cattelan è emerso immediatamente accanto alla possibilità che conduca proprio lui la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, che tornerà in Italia grazie al trionfo dei Maneskin.

Alessandro Cattelan all’Eurovision 2022 non è ancora ufficiale e la Rai al momento è concentrata sulla selezione della città ospitante, non ancora nota. A proposito di Cattelan però conferma una chiacchiera con Cattelan: “Ne sto parlando da qualche mese con Cattelan ma al momento la Rai è concentrata sulla città”.

E poi aggiunge: “Alessandro Cattelan può essere un valore importante per la Rai, mi auguro che si possa costruire una strada”. Ma cosa ne pensa il diretto interessato di una eventuale conduzione dell’Eurovision Song Contest 2022?

“Credo che meglio di un programma non ci sia nulla. Eurovision sicuramente sarebbe una bella occasione che porterebbe a dover ringraziare tantissime persone. Sicuramente sarebbe una bella occasione perché il mio percorso è iniziato in quei contesti con MTV”, le parole del presentatore che deve l’esordio in TV proprio alla conduzione degli show internazionali a carattere musicale di MTV. Sarebbe quindi, anche, una sorta di felice ritorno alle origini.