Grey’s Anatomy 19 è già nei piani di ABC, nonostante il piagnisteo continuo della sua protagonista che implora i produttori di interrompere la serie perché a suo dire ha già dato tutto. Invece il medical drama più longevo della storia della tv di prima serata sembra avviarsi verso il rinnovo: ABC avrebbe già avviato una prima fase di trattative con la stessa Pompeo per rinnovare il suo contratto in scadenza, proponendole almeno un’altra stagione della serie.

A tracciare un orizzonte per Grey’s Anatomy 19 sono le indiscrezioni pubblicate in esclusiva da Deadline, secondo le cui ricostruzioni “sono in corso trattative per il rinnovo di una potenziale 19a stagione della serie di punta della ABC, anche se le fonti premettono che le conversazioni sono nelle fasi iniziali“. Secondo la stessa testata “la star della serie e co-produttrice esecutiva Ellen Pompeo è stata contattata” con la proposta di “continuare lo show per un’altra stagione“.

Che Grey’s Anatomy 19 fosse nelle intenzione di ABC era prevedibile ma non scontato: quando lo scorso anno la serie è stata rinnovata per la stagione 18, ci sono state alcune tensioni con la showrunner Krista Vernoff, che ha confessato di non aver avuto conferme in merito fino alla primavera inoltrata. Un’incertezza tale da dover immaginare un finale di stagione che potesse fungere anche da finale di serie, qualora ABC si fosse tirata indietro decidendo di chiudere il format. Invece poi, in zona Cesarini, il rinnovo è arrivato e senza la specifica che si trattasse di una stagione conclusiva.

Ora lo sguardo è rivolto a Grey’s Anatomy 19 e al rinnovo del contratto milionario di Pompeo, che è condizione preliminare per la conferma della produzione di una nuova stagione. La scorsa primavera ha firmato un contratto di un anno per la stagione 18, mentre gli altri due membri storici del cast – gli unici rimasti tra i volti presenti sin dalla prima stagione – Chandra Wilson e James Pickens Jr. hanno firmato contratti pluriennali. La stessa interprete di Meredith Grey aveva appena confessato di essere continuamente impegnata a chiedere ai produttori di trovare un modo per chiudere la serie, ma il successo che ancora riscuote in termini di ascolti e introiti pubblicitari impediscono a ABC Studios di mettere la parola fine. Il rinnovo del contratto della protagonista resta fondamentale per la prosecuzione della serie, dunque starà a lei, in ultima istanza, la decisione sul futuro del medical drama.

Continua a leggere su optimagazine.com