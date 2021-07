Alla fine la data d’uscita di Grey’s Anatomy 18 non sarà poi così lontana nel tempo rispetto al solito. Nonostante la protagonista e produttrice esecutiva Ellen Pompeo avesse prefigurato un debutto ritardato a causa dei ritardi accumulati dopo oltre un anno di pandemia, ABC ha programmato la nuova stagione già all’inizio dell’autunno.

La data d’uscita di Grey’s Anatomy 18 è stata annunciata nell’ambito della presentazione del palinsesto autunnale della rete, che vedrà come sempre il medical drama di ABC occupare la prima serata del giovedì sera insieme al suo spin-off, Station 19, che lo precederà con la quinta stagione.

La data d’uscita di Grey’s Anatomy 18 è fissata per il 30 settembre 2021, di conseguenza la serie potrebbe arrivare in Italia su Fox già tra fine ottobre e inizio novembre. Non è ancora chiaro quanti saranno gli episodi di questa nuova stagione: l’ultima ne ha contati 17, in luogo dei 23/25 che in media hanno caratterizzato i capitoli precedenti. La riduzione del numero di episodi per la stagione 17 è stata necessaria per far fronte ai ritmi di produzione rallentati dall’emergenza sanitaria e dall’adozione di stringenti protocolli anticontagio.

Visto che la data d’uscita di Grey’s Anatomy 18 è prevista per la fine di settembre, si presume che il cast tornerà a breve sul set per iniziare le riprese dei nuovi episodi. Della sceneggiatura non si sa ancora nulla, se non che la trama dovrebbe essere meno improntata al racconto della pandemia da Covid, almeno stando alle dichiarazioni dell’interprete principale Ellen Pompeo. L’attrice ha passato quasi l’intera stagione col suo personaggio in terapia intensiva a causa di una forma molto aggressiva di infezione da Coronavirus e si è risvegliata da un limbo tra vita e morte solo verso la fine di Grey’s Anatomy 17 (qui la nostra recensione del finale di stagione).

La data d’uscita di Grey’s Anatomy 18 è stata annunciata dalla ShondaLand di Shonda Rhimes e da ABC a meno di due mesi dalla fine della stagione precedente. La stessa casa di produzione sta lavorando ad un ennesimo spin-off del medical drama, il terzo dopo Private Practice e Station 19, ma non è ancora chiaro se il progetto andrà in porto e quando eventualmente debutterà su ABC.