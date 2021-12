Col trailer di The Gilded Age, HBO max presenta il suo prossimo progetto originale destinato a riscuotere un vasto consenso, soprattutto tra gli amanti del genere period drama. Dopo aver ottenuto ottimi risultati con la chiacchierata première di And Just Like That, il revival di Sex and The City, la piattaforma di HBO si prepara al lancio del nuovo feuilleton di Julian Fellowes, il creatore e sceneggiatore di Downton Abbey.

Il trailer di The Gilded Age arriva dopo un breve teaser, rilasciato a novembre scorso per annunciare il debutto della serie il 24 gennaio. Al momento non c’è ancora una programmazione italiana ma in Virtù del contratto di esclusiva di HBO con Sky, la nuova serie potrebbe arrivare presto in Italia sui canali satellitari e sulla piattaforma Now.

Il trailer di The Gilded Age solleva il sipario su questo racconto ambientato nella cosiddetta American Gilded Age, in un mondo sull’orlo della modernità: si tratta del periodo storico di fine Ottocento fatto di immensi cambiamenti economici, di grandi conflitti tra vecchi e nuovi sistemi sociali, quello basato sull’aristocrazia e quello che vedrà emergere la società di massa, e di grandi fortune realizzate in modo improvviso e perse altrettanto velocemente. The Gilded Age vede protagonisti Carrie Coon, Morgan Spector, Denée Benton, Louisa Jacobson, Taissa Farmiga, Blake Ritson, Simon Jones, Harry Richardson, Thomas Cocquerel, Jack Gilpin e due pezzi da novanta della serialità come Cynthia Nixon (la Miranda di Sex and The City, appena tornata su HBO con And Just Like That) e Christine Baranski (la Diane Lockhart di The Good Fight e The Good Wife). Julian Fellowes, ideatore della serie inglese Downton Abbey nonché dei due film del franchise, è il creatore e co-autore di The Gilded Age insieme a Sonja Warfield. I nove episodi della prima stagione sono diretti da Michael Engler e Salli Richardson-Whitfield.







Ecco il trailer di The Gilded Age e la trama diffusa da HBO.

The Gilded Age inizia nel 1882, quando la giovane Marian Brook (Jacobson) si trasferisce dalla Pennsylvania rurale a New York City dopo la morte di suo padre per vivere con le sue vecchie zie danarose Agnes van Rhijn (Baranski) e Ada Brook (Nixon). Accompagnata da Peggy Scott (Benton), un’aspirante scrittrice in cerca di un nuovo inizio, Marian finisce inavvertitamente invischiata in una guerra sociale tra una delle sue zie, una rampogna del vecchio jet set, e i suoi ricchissimi vicini, uno spietato magnate delle ferrovie e la sua ambiziosa moglie, George (Spector) e Bertha Russell (Coon).

