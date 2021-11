The Gilded Age si presenta al pubblico nelle prime immagini diffuse da HBO, con tutta l’allure delle grandi produzioni dell’emittente e con l’inconfondibile tocco di eleganza mista a sagacia di Julian Fellowes, il creatore e produttore di Downton Abbey di cui ha sceneggiato e realizzato sei stagioni e due film (il secondo in arrivo nel 2022).

The Gilded Age debutta su HBO e in streaming su HBO Max il 24 gennaio e in virtù del contratto di esclusiva tra il colosso americano e Sky dovrebbe arrivare presto anche in Italia su Sky Serie. Scritta da Julian Fellowes insieme a Sonja Warfield e diretta da Michael Engler e Salli Richardson-Whitfield, la serie drammatica si snoda lungo 9 episodi, interpretati da un cast corale guidato da Carrie Coon, Morgan Spector, Denée Benton, Louisa Jacobson, Taissa Farmiga, Blake Ritson, Simon Jones, Harry Richardson, Thomas Cocquerel, Jack Gilpin. Con loro anche due guest star d’eccezione, Cynthia Nixon (la Miranda di Sex and The City) e Christine Baranski (l’avvocatessa Diane Lockhart di The Good Fight).

Il teaser di The Gilded Age mostra per la prima volta qualche scena inedita del nuovo period drama di Fellowes, stavolta ambientato oltreoceano: ora l’autore inglese si cimenta con la New York degli ultimi vent’anni dell’Ottocento, per raccontare la cosiddetta American Gilded Age che trasformò l’economia e la società degli Stati Uniti. Un momento di grande conflitto di potere tra le vecchie oligarchie aristocratiche e la nuova borghesia rampante che avrebbe stravolto il volto delle città, rivoluzionato il sistema produttivo e cambiato le abitudini di consumo delle persone.

La trama di The Gilded Age si svolge con quest’aria di trasformazione tutta intorno: siamo nel 1882, quando la giovane Marian Brook (Jacobson) che si trasferisce dalla Pennsylvania rurale a New York City dopo la morte di suo padre per vivere con le sue vecchie e ricche zie Agnes van Rhijn (Baranski) e Ada Brook (Nixon). Accompagnata da Peggy Scott (Benton), un’aspirante scrittrice in cerca di nuova ispirazione, Marian viene inavvertitamente invischiata in una guerra sociale tra una delle sue zie, erede del vecchio sistema di potere sociale, e i suoi stupendi ricchi vicini, uno spietato magnate delle ferrovie e la sua ambiziosa moglie, George (Spector) e Bertha Russell (Coon). In un mondo che sta per entrare nell’età moderna, si affaccerà ad esperienze inedite e coinvolgenti.

Ecco le prime foto di The Gilded Age e il teaser che lascia pregustare la lotta sociale al centro della trama del period drama.