Downton Abbey II – Una Nuova Era è arrivato nei cinema il 28 aprile, distribuito da Universal Pictures International Italy in esclusiva nelle sale. Il secondo sequel cinematografico della pluripremiata serie inglese in costume vede nuovamente i Crawley e i loro servitori alle prese con le loro vicende familiari e i cambiamenti epocali ai primi del Novecento: stavolta la trama parte da un lascito importante e inatteso, che porterà la famiglia a fare un grande viaggio nel sud della Francia per scoprire il mistero dell’enorme villa appena ereditata dalla Contessa Madre di Grantham.

Downton Abbey II – Una Nuova Era arriva dopo l’enorme successo del primo film a Natale del 2020, accolto tiepidamente dalla critica ma primo al botteghino con quasi 200 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. E ancor prima di scoprire come sarà valutato il nuovo film, si pensa già ad un potenziale terzo atto, all’ennesimo ritorno nella famosa tenuta di campagna dello Yorkshire in un prossimo futuro.

Parlando di Downton Abbey II – Una Nuova Era a RadioTimes.com, il creatore della serie nonché sceneggiatore dei due film del franchise Julian Fellowes ha lasciato porte aperte ad un eventuale seguito.

Non sai mai se ci sarà voglia di vederne di più. Dopo ogni serie, dopo il primo film e ora dopo il secondo, ogni volta ho detto un addio straziante a queste persone… e poi eccoci di nuovo qui. Li ho inventati tutti, sono il loro padre e sento una sorta di obbligo nei loro confronti, e sono affezionato a loro. Sembra piuttosto romantico dirlo, ma vuoi anche regalare una serata davvero buona alle persone che ci sono state fedeli per così tanti anni. Si parla di rappresentazioni teatrali e altri film, ma penso che mi risulterà evidente che c’è una forte domanda, e se è quello che la gente vuole, allora non mi opporrò.

Downton Abbey II – Una Nuova Era è prodotto dallo stesso Fellowes con Gareth Neame e Liz Trubridge: il format cinematografico, che come un lungo episodio amplia le storie dei personaggi e ne introduce di nuovi, sembra potersi adattare al lungo periodo, con la creazione di un franchise cinematografico che integra quello televisivo. Intanto Fellowes è impegnato anche con HBO Max nella realizzazione di The Gilded Age, altro period drama di grande successo, appena rinnovato per la seconda stagione.

