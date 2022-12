Il film di Downton Abbey è la proposta di Canale5 di stasera, 13 dicembre. L’alternativa alla prima semifinale dei Mondiali di Calcio in Qatar, che vedrà l’Argentina sfidare la Croazia in diretta su Rai1.

Il film di Downton Abbey è il sequel della serie britannica cult, prodotta in sei stagioni dal 2010 al 2015. Diretta da Michael Engler, la pellicola è uscita nelle sale italiane il 24 ottobre 2019.

Di seguito la sinossi:

Nel 1927 un evento sconvolge la vita degli aristocratici di Downton Abbey, che due anni prima, nell’ultimo episodio della serie tv di successo, sembravano aver trovato la pace: il conte di Grantham, Robert Crawley riceve una lettera da Buckingham Palace, nella quale viene comunicato che re Giorgio V e la sua famiglia faranno visita alla dimora. La notizia scatena il caos, non solo tra i nobili, ma anche e soprattutto nella servitù.

In breve tempo la tenuta viene popolata dal maggiordomo e da altri dipendenti del re, che si prodigano per far sì che tutto sia pronto per il grande arrivo, talvolta umiliando i domestici del palazzo. Così le preoccupazioni di Lady Mary sull’efficienza del maggiordomo Thomas Barrow e quelle di Lady Violet per l’imminente arrivo di Lady Maud Bagshaw, dama di compagnia della regina, fanno da sfondo al piano elaborato nei sotterranei della tenuta, dove Anna e John Bates sono decisi a cacciare gli invasori…