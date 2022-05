The Gilded Age 2 è già entrata in produzione: a pochi mesi dal rinnovo del period drama da parte di HBO, il primo ciak è già stato battuto e le riprese sono attualmente in corso a Rhode Island e nello stato di New York. Christine Baranski, Cynthia Nixon, Carrie Coon, Morgan Spector, Louisa Jacobson e gli altri membri del cast sono tornati sul set, insieme ad un enorme numero di new entry, per una nuova stagione della serie ambientata nell’Età dell’oro statunitense, ovvero gli ultimi trent’anni del diciannovesimo secolo.

Anche The Gilded Age 2 è scritta e prodotta dal creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo della serie Julian Fellowes, ideatore di quel fenomeno che è stato Downton Abbey, il cui secondo film sequel della serie tv è appena arrivato al cinema. Con The Gilded Age il prolifico scrittore si è cimentato in uno racconto dello scontro tra aristocrazia in declino e nuova borghesia emergente nel periodo di immensi cambiamenti economici che ha investito le elites di New York nella cosiddetta Gilded Age. Tra anziane ereditiere, imprenditori rampanti e giovani decise a fare il loro debutto in società, Fellowes ha raccontato una città sull’orlo dell’età moderna alle prese con un radicale cambio delle regole della società americana.

The Gilded Age 2 vede il ritorno della fidata squadra di produzione di Fellowes, composta dal produttore esecutivo Gareth Neame, il regista e produttore esecutivo Michael Engler e gli altri produttori David Crockett, Salli Richardson-Whitfield, Bob Greenblatt, Sonja Warfield ed Erica Dunbar. Coproduzione tra HBO e Universal Television, la serie è stata rinnovata a tempo di record dopo la messa in onda di appena tre episodi su HBO lo scorso inverno.

Visto chele riprese di The Gilded Age 2 sono già in corso, i nuovi episodi potrebbero debuttare già entro l’anno negli Stati Uniti e successivamente in Italia, dove la serie è stata trasmessa in anteprima esclusiva da Sky Atlantice NOW.

Continua a leggere su optimagazine.com