Downton Abbey II: Una Nuova Era arriva anche in Italia, distribuito da Universal International Pictures Italy: la società ha appena annunciato la data prevista per il debutto al cinema del nuovo capitolo ispirato alla pluripremiata serie tv inglese e l’appuntamento è fissato, esclusivamente nelle sale, per il prossimo 24 marzo 2022.

Downton Abbey II: Una Nuova Era, inizialmente atteso per Natale, è slittato alla primavera a causa dei ritardi dovuti alla pandemia nel Regno Unito. Le riprese sono in corso da diversi mesi, col cast al gran completo, e la trama di questo nuovo film, sequel del campione d’incassi Downton Abbey – Il film, vedrà i Crawley e i loro servitori alle prese con nozze, eredità a sorpresa e viaggi nel Sud della Francia, come anticipato dal teaser trailer.

Anche Downton Abbey II: Una Nuova Era è scritto da Julian Fellowes, che ne è produttore esecutivo insieme a Gareth Neame e Liz Trubridge, Julian Fellowes. Alla regia stavolta non c’è Michael Engler, che ha diretto il primo film nel 2019, ma Simon Curtis.

Nel cast di Downton Abbey II: Una Nuova Era tornano i volti storici della serie e del primo film: sono confermati Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Tuppence Middleton, Lesley Nicol, Maggie Smith, Imelda Staunton, Penelope Wilton. A loro si aggiungono le new entry Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye, Dominic West (prossimo principe Carlo in The Crown 5 e 6) e Jonathan Zaccaï.

Ecco la locandina ufficiale di Downton Abbey II: Una Nuova Era e il teaser trailer, già diffuso nella versione internazionale, ora doppiato in italiano. Il film sarà disponibile solo nelle sale, prima di arrivare presumibilmente su Sky Cinema e su Now mesi dopo, come accaduto al precedente.

Continua a leggere su optimagazine.com