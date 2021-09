L’ennesimo ritorno in Grey’s Anatomy 18 è stato annunciato da ABC a pochi giorni dal debutto della stagione, previsto per il 30 settembre. In questo caso non si tratta di una sorpresa del tutto inattesa, ma sicuramente c’è un dettaglio importante che non era previsto.

Il ritorno in Grey’s Anatomy 18 di Abigail Spencer era già stato ipotizzato – anche da noi – sulla base delle foto che la ritraevano sul set insieme al giovane attore che interpreta Farouk, il figlio adottivo di Meghan Hunt nella serie. Ma a quanto pare i due personaggi non torneranno soltanto come guest star in un episodio per il matrimonio di Owen e Teddy, come plausibile che fosse.

Il ritorno in Grey’s Anatomy 18 per la Spencer sarà invece da volto ricorrente, dunque apparirà in diversi episodi: ABC non ha quantificato la sua presenza sullo schermo nei nuovi episodi, ma ha annunciato che l’attrice sarà di nuovo nei panni della dottoressa Megan Hunt già a partire dalla premiere della stagione, in onda giovedì 30 settembre negli Stati Uniti.

Questo ritorno in Grey’s Anatomy 18 apre a possibili trame inattese: dopo un decennio di prigionia in Iraq, la sorella di Owen era stata trasportata a Seattle ed operata d’urgenza da Meredith nella quattordicesima stagione per un avveniristico trapianto d’addome. In seguito era andata a vivere in California insieme a Farouk e al compagno Nathan Riggs per realizzare il suo sogno di abitare sulla costa. Il suo rientro a Seattle per il matrimonio di Owen e Teddy, a quanto pare, sarà soltanto un escamotage per reintrodurre il personaggio per un arco di episodi.

E se questo ritorno in Grey’s Anatomy 18 volesse dire che Meghan e Nathan non stanno più insieme? Se la sorella di Hunt tornasse a Seattle perché la loro storia è naufragata, questo potrebbe rendere plausibile un ritorno di fiamma tra Meredith e Riggs, che si erano innamorati all’epoca del ritrovamento di Meghan. Questo però implicherebbe un rientro in scena di Martin Henderson nei panni di Riggs, ipotesi poco plausibile visto che l’attore è impegnato sul set di Virgin River di Netflix. Più probabilmente, gli sceneggiatori di Grey’s Anatomy erano in cerca di un sostituto dei tanti personaggi usciti di scena nella stagione 17 e hanno pensato di pescarne uno tra i volti già noti al pubblico della serie. Per scoprire cosa prevedrà la storyline di Meghan bisognerà attendere il suo ritorno in Grey’s Anatomy 18, che si aggiunge a quello dei personaggi di Addison Montgomery ed Ellis Grey (Kate Walsh e Kate Burton).

Spencer e Burton appaiono anche nel promo della première di stagione 18×01, dal titolo Here Comes the Sun, che sarà un ennesimo crossover con lo spin-off Station 19.