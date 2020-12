Oggi è il tormentato Jack di Virgin River, ma l’ultimo ruolo di Martin Henderson prima della serie romantica di Netflix era stato quello di Nathan Riggs in Grey’s Anatomy: l’attore ha interpretato il medico di guerra nella storica serie di ABC dal 2015 al 2017, diventando il primo vero interesse amoroso della protagonista Meredith Grey (Ellen Pompeo) dopo la morte di Derek Shepherd (Patrick Dempsey).

Il personaggio è stato poi eliminato al termine della tredicesima stagione, quando il contratto dell’attore non è stato rinnovato, uscendo di scena con l’apparizione della rediviva Megan Hunt (Abigail Spencer), primo amore di Riggs e sorella di Owen (Kevin McKidd). Per Martin Henderson non è stata una sorpresa, anche se il personaggio è stato allontanato da Seattle proprio nel momento in cui la sua storia con la protagonista si stava facendo più interessante e credibile.

Ricordando quell’esperienza sul set di Grey’s Anatomy, Martin Henderson ha dichiarato a ew.com di aver sempre avuto ben chiara la difficoltà di arrivare nella serie dopo la perdita del personaggio maschile più amato, di conseguenza sapeva che sarebbe stato difficile per il suo Riggs imporsi nella trama e nel cuore del pubblico dopo l’addio così struggente a Derek. Martin Henderson si dice rispettoso della storia del personaggio di Shepherd e consapevole dell’impossibilità di sostituirlo.

Mi era chiaro il fatto che fosse un vuoto estremamente grande da riempire. Penso che sarebbe stato ingenuo pensare che avrei potuto, o chiunque altro avrebbe potuto farcela sulla scia della sua partenza. Ho così tanto rispetto per quello che è stato in grado di fare con quel ruolo e la posizione che ha ricoperto nel cuore di fan.

Un compito “erculeo“, arrivare in Grey’s Anatomy dopo la morte di Shepherd, ma Martin Henderson dice di aver “fatto pace con il fatto che non ero lì per essere Derek“. Inoltre, pare che non si sia mai illuso che il suo ruolo potesse durare a lungo.

Il mio impegno per lo spettacolo è sempre stato una cosa a breve termine. Non ho firmato un contratto pluriennale. Ero al servizio del personaggio di Meredith in questo periodo di transizione della sua vita, anziché sostituire Derek.

Un vero peccato che Riggs non abbia avuto una traiettoria più lunga nella storia, perché si era rivelato un personaggio davvero perfetto per Meredith e certamente più credibile di altri ipotetici sostituti di Derek come DeLuca (Giacomo Gianniotti) o il nuovo arrivato Hayes (Richard Flood). Ora Martin Henderson è protagonista di Virgin River, che potrebbe essere presto rinnovata da Netflix per la terza stagione.