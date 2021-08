Kate Burton in Grey’s Anatomy 18. Questa è la notizia del momento soprattutto alla soglia dell’inizio delle riprese del medical drama americano e dopo che le voci di un possibile finale dietro l’angolo si fanno sempre più roventi. I fan sono pronti a scommettere che questa 18esima stagione sia l’ultima e questo potrebbe voler dire malattia o forse morte per la sua protagonista, Meredith Grey.

Nella stagione scorsa l’abbiamo vista combattere, con successo, la sua lotta al Covid e questo ha permesso ad alcuni volti noti di tornare nella serie, almeno nella sua mente. I fan hanno avuto modo di rivedere l’amato Derek, sua sorella Lexie, ma anche gli amici George e Mark. Anche la nuova stagione non sarà da meno visto che il ruolo di Kate Burton in Grey’s Anatomy 18 è già realtà.

La madre di Meredith, Ellis, che soffriva di Alzheimer, è morta nella terza stagione del medical drama e l’ultima volta che l’abbiamo vista è stato nella quindicesima stagione proprio in un sogno della figlia interpretata da Ellen Pompeo. Inutile dire che al momento non ci sono dettagli riguardo al suo ritorno e nemmeno la storyline che la coinvolgerà ma alla luce di quello che sappiamo di lei e di Meredith non c’è bisogno di dire che i fan della protagonista si stanno preparando al peggio.

Chi ha seguito la serie conosce la patologia della madre e la sofferenza della nostra Meredith ma anche che quest’ultima ha scoperto di essere positiva ad alcuni marcatori di questa malattia e che, quindi, potrebbe soffrire. Alcuni fan nel corso del tempo sono arrivati ad ipotizzare che il finale di Grey’s Anatomy arriverà nel momento in cui scopriremo che niente di quello che abbiamo visto è mai esistito e che tutto è stato frutto della malattia di Meredith.

A quel punto tutto quello che abbiamo visto potrebbe essere riscritto, in realtà Meredith potrebbe essere anziana e malata e la sua famiglia potrebbe ancora essere unita al suo capezzale. Questa chiave di lettura spiegherebbe anche il possibile ritorno della madre Ellis. Stiamo solo sognando? Arrivati a questo punto e dopo 18 stagioni, tutto è possibile.