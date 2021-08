Le riprese di Grey’s Anatomy 18 sono iniziate solo da un paio di settimane, ma tutto sembra suggerire un inizio di stagione all’insegna dei fiori d’arancio: la nuova stagione partirà quasi certamente con una première all’insegna di un matrimonio, così come si era chiuso il finale del capitolo precedente.

In Grey’s Anatomy 18 a convolare a nozze saranno Owen e Teddy, dopo la proposta di matrimonio di lui arrivata al termine di un periodo di grosse sofferenze per la coppia, tra tradimenti e crolli psicologici. Se nel finale della stagione 17 erano stati Maggie e Winston a sposarsi, mentre la proposta di matrimonio di Link ad Amelia è dolorosamente fallita, stavolta non dovrebbero esserci intoppi per Hunt e Altman, che avevano già visto saltare le prime nozze nella stagione 16, quando la tresca tra Teddy e Tom era stata scoperta maldestramente in sala operatoria con l’ascolto di un messaggio vocale compromettente.

Grey’s Anatomy 18 riporterà indietro anche due personaggi legati a Owen e Teddy, di ritorno a Seattle appositamente per la cerimonia: a confermare queste ipotesi sono infatti le foto che ritraggono sul set l’attrice Abigail Spencer e il piccolo attore che interpreta suo figlio adottivo Farouk (Bardia Seiri). In alcune foto trapelate in rete, il giovane interprete di Farouk appare infatti con Kevin McKidd, Kim Raver e Abigail Spencer: tutti sono in abito elegante e la Raver è in bianco, dettaglio che lascia presumere come il gruppo abbia girato la scena della cerimonia nuziale di Owen e Teddy, con Meghan di ritorno da Los Angeles insieme al figlio per partecipare all’evento.







Grey’s Anatomy 18 dovrebbe dunque partire da questa reunion di famiglia per Hunt. Nessuna traccia di Martin Henderson invece, interprete del dottor Nathan Riggs, compagno di Meghan: a quanto pare non raggiungerà Seattle per le nozze del cognato, probabilmente perché Henderson è impegnato nelle riprese di Virgin River 4, set allestito nella Columbia Britannica, in Canada.

Nient’altro si sa di Grey’s Anatomy 18, al momento: la première in onda su ABC il prossimo 30 settembre (e successivamente in Italia su Fox), non ha ancora un titolo né una sinossi ufficiale.