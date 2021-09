Il ritorno di Addison in Grey’s Anatomy 18 è indubbiamente la maggiore delle novità annunciate finora per la nuova stagione del medical drama, al via il 30 settembre su ABC negli Stati Uniti: dopo l’annunciata partecipazione di Kate Bush e la new entry Peter Gallagher, il nome di Kate Walsh è quello che più degli altri è destinato a smuovere la storica fanbase della serie.

Diversi episodi vedranno Addison in Grey’s Anatomy 18 tra le corsie del Grey Sloan Memorial Hospital: ad annunciarlo è stata la stessa Walsh con un video apparso sui canali ufficiali della serie, ufficializzando il suo rientro nel cast per un arco di episodi dopo la fine dello spin-off Private Practice nel 2013.

L’arrivo di Addison in Grey’s Anatomy 18 è un omaggio all’intera storia della serie. La sua prima, memorabile, apparizione nei panni del chirurgo specializzato in medicina materno-fetale Addison Montgomery (allora anche Shepherd) arrivò al termine della prima stagione della serie, con una presentazione diventata iconica e un cliffhanger che avrebbe aperto un lungo triangolo amoroso nello show: “Salve, sono Addison Shepherd, e tu devi essere quella che va a letto con mio marito” disse nella sua prima scena ad un’attonita Meredith di fronte ad un imbarazzato Derek. Successivamente, Addison è rimasta nello show per altre due stagioni prima di guidare lo spin-off ambientato a Los Angeles Private Practice, in onda su ABC dal 2007 al 2013 per sei stagioni.

L’esordio di Kate Walsh in Grey’s Anatomy

Annunciando il ritorno di Addison in Grey’s Anatomy 18, Kate Walsh ha dichiarato di essere molto emozionata all’idea di ritrovare “Shonda (Rhimes, creatrice e produttrice esecutiva dello show), Ellen (Pompeo, la protagonista Meredith Grey) e il resto dell’incredibile cast“. Non è ancora chiaro se apparirà già nella première del 30 settembre o nel corso della stagione: “Seguitemi per ulteriori aggiornamenti su quando Addison farà il suo gran ritorno” ha detto la Walsh nel suo video. Di sicuro, mettendo insieme i pezzi di questa nuova stagione – tra il ritorno della defunta madre di Meredith, Ellis Grey, il personaggio di Gallagher a lei collegato e il rientro a Seattle di Addison – sembra proprio che Shondaland voglia calare una serie di assi per mettere a punto l’ultima stagione della saga medica più lunga tra le serie di prima serata del suo genere, come già auspicato da Ellen Pompeo un anno fa.