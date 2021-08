Sono Un Fan di J-Ax tradisce le intenzioni dal titolo. In questo singolo, lanciato oggi venerdì 27 agosto in occasione dell’uscita del nuovo album Surreale, Alessandro Aleotti spiattella tutte le sue passioni con alcune sorprese per il suo pubblico.

Nei giorni scorsi J-Ax si è divertito a spoilerare alcuni contenuti del nuovo disco, in particolare la traccia Amo L’Odio, e a stuzzicare i fan con altri indizi. Sono Un Fan di J-Ax è disponibile da oggi in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali.

Il singolo arriva dopo Voglio La Mamma, il duetto con Jake La Furia in Salsa e Sansone, incluso però in J-Axonville. Il nuovo disco del rapper milanese, infatti, include due progetti: Surreale e J-Axonville, con una tracklist piena di ospiti da Ermal Meta (Un Tera Di Felicità) a Francesco Sarcina (Che Classe).

Sono Un Fan di J-Ax è una dichiarazione d’amore nei confronti di tante realtà e tanti personaggi, da Gaber a Umberto Eco, ma ci sono anche Laura Pausini, Dua Lipa, un atto di devozione alla Machete, alla Pixar e molto, molto altro. La traccia è stata prodotta da ITACA ed è un segmento dalla forte attitudine pop con influenze internazionali, ma italianissimo nel risultato.

Surreale e J-Axonville, in una botta sola, sono il nuovo progetto discografico di J-Ax che quest’anno celebra 49 anni. Seguito ideale di ReALe (2020) e secondo capitolo da solista dopo la collaborazione con Fedez in Comunisti Col Rolex (2017), il nuovo disco mostra tutta la voglia di esprimersi di un artista sempre a metà tra il dissing e l’ironia, che oggi commenta i grandi temi dell’attualità con la personalissima rubrica 2 Centesimi e che si può considerare un sopravvissuto al Covid.

Con Sono Un Fan di J-Ax continua la nuova stagione discografica di Alessandro Aleotti, ancora in tendenza con le sonorità del momento.

Tu non lo diresti ma io sono fan di Gaber

ma pure delle storie che fa DJ Khaled

di Umberto Eco però io non so una frase

la mia filosofia di base l’ho presa da Guerre Stellari con le spade laser

quindi sai che sono un fan di Mandalorian

sono fan della base che si stoppa

come la vita che quando sembra finita ricomincia e riparte una bella storia

sono fan di Dua Lipa ma anche tanto di Mina

e fan di Wes Craven e dei film della Pixar

della faccia pulita e le moto truccate della pizza dopo la partita

io sono fan da una vita delle scelte sbagliate

Ma non esistevo senza averti qua e sono stato un tuo grande fan

Io non ci credo che sei mia

per me tu sei la star più grande del mondo

dai dammi un secondo

facciamo una fotografia sennò poi pensano che è una bugia

e se non funziona cosa vuoi che sia?

sarà un po’ colpa tua, sarà un po’ colpa mia

nanananana

nanananana

nanananana

Sono fan della birra inglese

ciambelle americane, fumetto giapponese

dei baci alla francese

nonostante tutto sono fan del mio paese

in gita col panino al sacco con la ‘nduja calabrese e sono un fan della Machete

anche della Pausini pure se non ci credete

sono felice se fanno successo perché un po’ il geloso poi diventa un hater

sono fan dell’estate, del pigiama invernale

delle litigate, delle serenate

delle canzoni stonate, delle parole crociate, le rime baciate

sono fan di isole deserte, sono fan della gente

quando lo stadio si riempie

Ma non esistevo senza averti qua e sono stato un tuo grande fan

Io non ci credo che sei mia

per me tu sei la star più grande del mondo

dai dammi un secondo

facciamo una fotografia sennò poi pensano che è una bugia

e se non funziona cosa vuoi che sia?

sarà un po’ colpa tua, sarà un po’ colpa mia

nanananana

nanananana

nanananana

Io non ci credo che sei mia

per me tu sei la star più grande del mondo

dai dammi un secondo

facciamo una fotografia sennò poi pensano che è una bugia

e se non funziona cosa vuoi che sia?

sarà un po’ colpa tua, sarà un po’ colpa mia

nanananana

nanananana

nanananana

nanananana

nanananana

nanananana

nanananana