Salsa di J-Ax e Jake La Furia sarà disponibile da venerdì 21 maggio in radio e negli store digitali.

Il nuovo singolo di J-Ax feat. Jake La Furia è prodotto da Takagi & Ketra e da questa settimana entrerà ufficialmente in rotazione radiofonica; al fianco degli artisti, due producer d’eccezione come Takgi & Ketra, artefici dei migliori tormentoni estivi degli ultimi anni.

J-Ax torna ufficialmente sulla scena musicale con quello che lui stesso definisce il suo singolo più “zarro”, un brano travolgente per farci ballare e sorridere alla realtà. Al suo fianco c’è l’amico di sempre Jake La Furia, con il quale è pronto a far ballare gli italiani nel corso dei mesi estivi e a scaldare le atmosfere a partire da questa settimana.

Salsa di J-Ax e Jake La Furia non poteva che contenere un racconto che parte dalla voglia di divertirsi, dove le privazioni degli scorsi mesi dovute al covid-19. La canzone parte per essere spensierata e per far sognare tutti noi che non abbiamo potuto farlo a causa della pandemia con la quale stiamo facendo i conti ormai da più di un anno.

Attraverso una tagliente ironia, Salsa narra la voglia di godersi la libertà, di lasciarsi andare per ritrovare il gusto di fare cose semplici, oggi più che mai. In un momento storico particolare e delicato come quello che stiamo vivendo, quando ormai si vede una via d’uscita dal covid-19, è la voglia di tornare a divertirsi come si faceva prima che regna sovrana anche nel pezzo di J-Ax con Jake La Furia.

Nel corso della sua carriera J-Ax ha collezionato 171 Dischi di Platino e 41 Dischi D’Oro, ottenendo più di 700Mln di streaming e più di 700mln di views, per un totale di oltre 1,4 Miliardi di streaming (audio/video).