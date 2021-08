Esce il 27 agosto Surreale di J-Ax, il nuovo progetto discografico annunciato oggi dall’artista. All’interno dell’album 11 tracce con alcuni duetti importanti, amici che hanno prestato le rispettive voci per impreziosire il disco di J-Ax.

In Surreale di J-Ax troviamo Jake La Furia sul brano Salsa ed Ermal Meta in Un Tera Di Felicità. Che Classe è il brano in featuring con Francesco Sarcina e Canzone Country quello con Federica Abbate.

Ad annunciare Surreale è stato lo stesso rapper nella giornata di oggi, in occasione dei festeggiamenti per i suoi 49 anni di età. Contemporaneamente, J-Ax ha pubblicato il video dell’inedito Sansone tratto da J-Axonville, incluso nell’album Surreale. Ad uscire il 27 agosto infatti sarà uno speciale progetto composto da J-Axonville + Surreale e Sansone è il nuovo singolo che fa parte di J-Axonville.

A tutti gli effetti si tratta di un nuovo singolo inedito per l’artista, che oggi torna in radio e a far parlare di sé musicalmente mentre sui social festeggia i suoi 49 anni e spegne la candeggina con i fan annunciando i suoi prossimi passi discografici.

Tracklist Surreale

“Skit” “Amo l’odio” “Salsa” feat. Jake La Furia “Sono un fan” “Tifo Italia” “Un Tera di felicità” feat. Ermal Meta “Stronzy” “Che classe” feat. Francesco Sarcina “I film di Truffaut” “Canzone country” feat. Federica Abbate “Voglio la mamma”

Testo Sansone di J-Ax

Dio mi protegga

E fa sì che non smetta

Di produrre ricchezza

Che se no una lametta e poi mi sgozzo per te

Che risparmi sul welfare

Canto di festa

Di un culo che twerka

Che a puntare la penna

Contro la dirigenza

Non conviene a me

E tanto per voi è

La canzonetta

Di un boomer di merda

Rovinato dall’erba

Simula la protesta

Solo per fare cash

E far parlare di sé

Che comunque qui gli artisti son visti come pagliacci

E quando hanno successo vuol dire che sono falsi

Non è un paese per bravi ragazzi

Tipo i fratelli Bianchi scopavano come pazzi.

noi siamo tossici e vogliamo una dose

Soffriamo l’astinenza da dittatore

Sento la Meloni e penso a uno spacciatore,

Ma dopo penso ai cazzi miei

Parla Salvini e penso al metadone

Sento P.d. penso a un bestemmione

Renzi tira giù il palazzo penso a Sansone

Ma dopo penso ai cazzi miei

E muoia Sansone

Con tutti i Filistei (x3)

Spararmi in testa

E l’opzione che resta

Per conquistare questa

Critica disonesta

Per cui sono trash

Ma dopo morto un Re