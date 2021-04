J-Ax ha avuto il Covid e lo racconta in un video pubblicato su Instagram. Chi si aspetta che sia l’ennesimo racconto del dolore sulla pandemia che ancora oggi stringe l’intera popolazione mondiale in una morsa deve prepararsi a scoprire molto di più. Alessandro Aleotti racconta di essere stato malissimo, ma non si limita al bollettino medico.

J-Ax ha avuto il Covid

Quello di J-Ax è un racconto da paziente guarito, ma anche da padre ferito e marito spaventato. Nel lungo video spiega il motivo per cui nell’ultimo mese ha rispolverato vecchi ricordi, e in effetti ci siamo tutti divertiti con la rubrica AxChivio in cui vedevamo le foto datate di J-Ax ritratto nell’infanzia e nell’adolescenza. In quei giorni J-Ax ha avuto il Covid e ha lottato insieme a sua moglie per guarire dalla malattia.

Parliamo di padre ferito in quanto il rapper racconta il dolore provato nel vedere suo figlio piangere perché voleva vedere la nonna, impedito dall’isolamento. Padre ferito, ancora, perché J-Ax non nega la paura di morire insieme a sua moglie, con il rischio di lasciare il figlio orfano. Nel mezzo c’era la sua sofferenza, l’incapacità di alzarsi dal letto e quel “mal di testa mai provato prima“, con “lo stomaco che si piega in due” e “la paura di cosa accadrà”.

“Uno dei periodi più brutti della mia vita. Sono stato male in passato, ma mai come il Covid. Se non l’hai vissuto sulla tua pelle non puoi capire“.

Per questo J-Ax parla dell’effetto psicologico di chi ha contratto il virus, specialmente quando si parla dei bambini.

La feroce critica contro i politici

“Io sono stato un privilegiato”, dice J-Ax dedicando un pensiero alle famiglie che vivono in un bilocale insieme ai figli e si ritrovano costrette a murarsi vive per guarire e/o scongiurare i contagi. Questo gli fa rabbia e lo spinge a puntare il dito contro la classe politica, specialmente sul tema dei vaccini:

“Sale la rabbia per l’incapacità di gestire l’emergenza pubblica. Ormai è passato un anno, non è più una novità. La mancanza dei vaccini è un problema politico: la politica si è messa a trattare come al mercato del pesce, ci hanno rifilato quello che puzza. Perché? Non ci potevate mangiare? Oggi 3 milioni e mezzo di italiani hanno ricevuto le 2 dosi di vaccino. Negli USA vaccinano 3 milioni di persone ogni giorno! Quindi i vaccini esistono. Semplicemente c’è stato un catastrofico fallimento di chi ci amministra in Italia e in Europa, per farceli avere. Questi fallimenti gli italiani li pagano con la morte dei loro cari e del loro futuro. I morti della prima ondata li ha fatti il Covid, questi, secondo la vostra coscienza, chi li ha causati? Non c’è più tempo per sbagliare, solo agire“.

J-Ax ha avuto il Covid e ora, da guarito, invita tutti a riflettere su come vanno le cose in Italia.