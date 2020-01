Tra il serio e il faceto, ReAle di J-Ax è un’antologia dei nostri tempi

ReAle di J-Ax riporta Alessandro Aleotti in musica dopo che aveva prestato la sua voce a Comunisti Col Rolex, che aveva rilasciato nel 2017 con Fedez. Il corso dell’album era stato più lungo del previsto, ma entrambi gli artisti sono tornati con successo alla loro carriera da solista.

L’uscita del nuovo album di J-Ax è prevista per il 24 gennaio, ma i brani sono già stati presentati nel corso dell’evento che ha tenuto al Blue Note nella serata del 22, così com’era stato annunciato al momento della rivelazione dei dettagli del nuovo album di inediti, naturale erede di Il Bello Di Essere Brutti.

Le collaborazioni in ReAle di J-Ax

Tanti i nomi che compaiono nella tracklist del nuovo album di J-Ax, a cominciare da La Mia Hit che ha già rilasciato come primo singolo con Max Pezzali. Il brano ha di fatto anticipato l’uscita del disco che porterà anche in un lungo instore che sarà organizzato con un live unplugged.

Sono altrettanti i temi trattati nell’album di J-Ax, come quello della violenza contro le donne. L’argomento, di drammatica attualità, è trattato in Beretta, brano nel quale Ax ha creato l’immagine di una donna che uccide il marito dopo anni di violenza subite. Il brano ha già sollevato un polverone già prima di essere rilasciato. Il rapper ha già avuto modo di dichiarare di avere una posizione particolare in fatto di armi, cercando di considerare gli avvenimenti caso per caso.

Le dichiarazioni di J-Ax su Beretta

“Non sono per dogma contro la legittima difesa, la mia visione shifta a seconda di quello che succede, la storia è presa dai fatti di cronaca e io giustifico il gesto della persona in questione. I giornali danno contro chi si fa giustizia da solo, io sono in una zona grigia, sono libertario e sono per leggi più morbide sulla legittima difesa”.

Per Sempre Nell’83 è invece una dedica alla sua Milano, quella che ha vissuto per molti anni e che, in un certo senso, sente di criticare per la piega presa negli ultimi anni. Ax si mostra quindi severo contro la borghesia della sua città, alla quale sembra non perdonare quanto accaduto negli anni ’80, in quella Milano Da Bere della quale potrebbe esserci ancora una certa nostalgia.

Non mancano le riflessioni per l’ascesa del rap nell’ambito territorio mainstream, che in questi anni ha accolto tantissimi artisti. Non a caso, il titolo del brano è Mainstream ed è quello che apre l’album di inediti di J-Ax in uscita il 24 gennaio prossimo.

Nella tracklist è presente anche La Mia Hit, che Ax ha rilasciato come primo singolo con Max Pezzali, ma anche Tutto Tua Madre, brano che invece ha dedicato al suo primo figlio Nickolas che ha tanto desiderato insieme a sua moglie Elaina Coker. Alla lista di canzoni si aggiunge anche Ostia Lido, grande successo radiofonico dell’estate 2019.

Quando Piove, Diluvia è invece una canzone terapeutica, che Ax non sapeva se inserire nella lista di brani del nuovo album. Inevitabile il riferimento all’esperienza con Fedez, della quale il rapper di Rozzano ha parlato diffusamente, senza però entrare nel merito di quanto sia accaduto.

La tracklist del nuovo album di J-Ax, ReAle

1 Mainstream (La scala sociale del Rap)

2 Supercalifragili Feat. Annalisa e Luca Di Stefano

3 Quando piove, diluvia

4 Beretta Feat. Boomdabash

5 Pericoloso Feat. Chadia Rodriguez

6 La mia Hit Feat. Max Pezzali

7 Siamesi Feat. Paola Turci

8 ReAle

9 Cristoforo Colombo Feat. Sergio Sylvestre

10 Fiesta! Feat. Il Cile

11 Cuore a lato Feat. Enrico Ruggeri

12 Per sempre nel’83 Feat. Il Pagante

13 RedNeck Feat. Jake La Furia

14 Il terzo spritz

15 Sarò Scemo

16 A me mi Feat. coro della scuola di musica Cluster Milano

17 Ostia Lido

18 Tutto tua madre

L’album sarà presentato in un lungo instore che J-Ax ha organizzato un live unplugged, quindi secondo un assetto molto particolare per il quale è richiesto un biglietto di ingresso. Annunciate tutte le date del progetto che partirà dopo il rilascio dell’album.

Le date dell’instore tour di J-Ax