Dopo la brutta esperienza con la pandemia arriva Voglio La Mamma di J-Ax. “Così, de botto, senza senso” , diremmo per citare un meme che a sua volta cita una scena epica della serie televisiva Boris. In effetti un po’ “de botto” veniamo a scoprire che Alessandro Aleotti ha sfornato un nuovo brano:

“Come sempre quando mi capitano le sfighe, l’unico modo per esorcizzarle è attraverso la musica e quindi ho scritto una canzone su quello che mi è successo”.

“Non è un nuovo singolo, attenzione”, dice J-Ax mentre parla dal suo studio in un nuovo video pubblicato su Instagram. Voglio La Mamma sarà un evento estemporaneo prima dell’arrivo di qualcosa di più ufficiale. Qualcosa che lo stesso Alessandro definisce “zarro” con queste parole:

“Non è, però, che aver avuto il Covid mi abbia fatto diventare un tristone. Infatti tornerò presto con il pezzo più zarro che abbia mai fatto. Mi farò aiutare, ma non vi svelo ancora nulla. Vi dico solo che Ostia Lido in confronto è La Cura di Battiato e avrete novità tra non molto”.

Tutti ricordiamo, del resto, che J-Ax ha avuto il Covid e ha raccontato la sua esperienza attraverso i canali social. Il rapper e cantautore milanese ha riportato alla memoria quelle giornate difficili trascorse nell’incapacità di alzarsi dal letto e nella paura, soprattutto, che sia lui che sua moglie potessero lasciare solo il loro bambino. Per questo Alessandro ha lanciato un’invettiva contro il governo italiano sulle campagne di vaccinazione e sui disservizi della sanità italiana, descritta come eccessivamente in ritardo rispetto agli Stati Uniti.

Non solo: J-Ax ha lanciato anche un duro attacco contro gli antivaccinisti – presenti anche tra le cariche politiche – che perorano la loro causa a colpi di complottismo e fake news deviando l’opinione pubblica e condizionando i pensieri degli utenti più manipolabili e influenzabili.

La pandemia del Covid-19, del resto, continua e sta costringendo molti artisti a rimandare l’appuntamento con i concerti. Fra questi anche lo stesso J-Ax che nei giorni scorsi ha annunciato l’annullamento della data di San Siro programmata per il 20 giugno 2021 dopo un primo slittamento dal 6 marzo.

Voglio La Mamma di J-Ax è dunque la risultante di tutto ciò che il rapper ha vissuto sulla sua pelle, e presto scopriremo le novità che a quanto pare stanno bollendo nella sua pentola.