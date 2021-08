Tanti nuovi titoli in arrivo col debutto del servizio streaming Peacock su Sky, con un catalogo ricco di contenuti inediti da scoprire: la piattaforma di NBCUniversal (NBCU) arriverà in Europa per i clienti Sky, poco più di un anno e mezzo dopo il debutto negli Stati Uniti. L’accordo tra le due società di proprietà di Comcast prevede il lancio di Peacock su Sky prima della fine dell’anno: parte del suo catalogo sarà disponibile gratuitamente sulle piattaforme Sky Q, Now e Sky Ticket per i clienti Sky in Italia e in altri Paesi d’Europa (Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria e Svizzera).

L’accesso a Peacock su Sky sarà automatico per tutti i clienti con un abbonamento attivo Sky Tv, senza costi aggiuntivi in quanto il servizio è sostenuto dalla pubblicità (cinque minuti ogni ora): Peacock sarà incluso anche nell’abbonamento per l’intrattenimento su Now e Sky Ticket. NBCU ha affermato che la versione internazionale del servizio offrirà molti degli spettacoli più visti sullo streamer come The Office, il reboot Saved By The Bell, Suits, Downton Abbey, tutte le stagioni di Al Passo coi Kardashians e Young Rock.

Con l’arrivo di Peacock su Sky c’è da auspicare che saranno rese disponibili anche alcune delle serie più interessanti del catalogo attualmente attivo negli Stati Uniti, tra cui la recente Dr. Death e la prossima uscita The Lost Symbol, adattamento dell’omonimo romanzo di Dan Brown. Ecco alcuni titoli di Peacock da guardare all’arrivo della piattaforma in Italia.

AP Bio

La divertente commedia americana ideata da Mike O’Brien, finora disponibile in Italia solo su Mediaset Infinity, è la storia del professore di filosofia Jack Griffin (interpretato da Glenn Howerton), che vede sfumare l’impiego dei suoi sogni nella prestigiosa università di Harvard a causa delle sue rivalità col collega Miles Leonard (Tom Bennett). Disoccupato e in cerca di un nuovo lavoro, diventa docente di biologia applicata presso il liceo Whitlock di Toledo, in Ohio: qui si ritroverà ad avere a che fare con una classe di scalmanati adolescenti, i loro genitori di mezza età, un preside tignoso e una serie di disavventure tra rivalità e voglia di ribellione. Il titolo della serie è quello del corso di studi Advanced Placement Biology di cui il protagonista è docente.

Dr. Death

Dr. Death è una serie medical/crime ispirata ad un vero caso di cronaca, quello del dottor Christopher Duntsch, accusato di aver procurato lesioni gravi a dozzine di pazienti e di averne uccisi due, prima che la sua licenza medica fosse revocata: un cast stellare con Joshua Jackson, Alec Baldwin, Christian Slater, Grace Gummer e AnnaSophia Robb racconta questa incredibile storia su un medico che crede di poter aggirare ogni regola, almeno finché un procuratore distrettuale decide di indagare sulla sua discutibile condotta. Adattamento del popolare podcast omonimo di Wondery, la serie è adatta sia ai fan del genere medical drama che agli appassionati di true crime.

Parks and Recreation

Quella che probabilmente è passata alla storia come una delle più riuscite commedie mai realizzate per la tv è la storia degli abitanti di una immaginaria città dell’Indiana: Amy Poehler interpreta la brillante e ambiziosa Leslie Knope, direttrice del Dipartimento della manutenzione di parchi e delle attività ricreative del posto, alle prese con problemi quotidiani con i suoi colleghi e funzionari del governo locale. Tra comicità e satira politica, la serie cerca di mettere in scena personaggi che fanno del loro meglio per far funzionare un mondo sempre più complesso, nonostante impedimenti, interessi contrapposti e vicissitudini personali. La serie è andata in onda dal 2009 al 2015 su NBC per sette stagioni.

Saturday Night Live

Almeno nella sua versione statunitense, Peacock ospita ogni singolo episodio di Saturday Night Live mai realizzato finora. Se questa immensa library dovesse essere disponibile anche nel catalogo di Peacock su Sky, sarebbe un modo per conoscere uno dei programmi di maggior successo e certamente uno più longevi della storia della televisione. Si tratta del varietà comico del sabato sera di NBC, in onda dal 1975, in cui un cast fisso ospita una o più guest star che si cimentano in sketch umoristici e parodie (una delle ultime a fare il giro del mondo è stata quella di Brad Pitt nei panni del virologo Anthony Fauci). Peacock include un intero canale dedicato al Saturday Night Live che riproduce episodi casuali in loop, ma permette di scegliere anche il singolo episodio da guardare on-demand.

Il Simbolo Perduto

Una delle novità di Peacock su Sky in Italia potrebbe essere la serie The Lost Symbol, adattamento dell’omonimo best-seller internazionale di Dan Brown edito in Italia come Il Simbolo Perduto. Prequel del Codice da Vinci, la trama è incentrata sulle prime avventure del giovane studioso di simbologia religiosa Robert Langdon (interpretato da Ashley Zukerman), che deve risolvere una serie di enigmi per salvare il suo mentore rapito e sventare un’agghiacciante cospirazione globale. Lo streamer ha appena annunciato l’uscita della miniserie, che sarà disponibile con nuovi episodi settimanalmente ogni giovedì, a partire dal 16 settembre. Coerentemente con la natura del racconto, Peacock ha annunciato il rilascio con un cruciverba personalizzato contenente 26 definizioni da trovare, pubblicato all’interno del New York Times.