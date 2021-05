Joshua Jackson è Dr. Death, letteralmente “Dottor Morte”, nella miniserie omonima di Peacock basata su una vicenda reale, in cui dà vita ad un medico dalla storia personale e professionale decisamente inquietante. L’interprete di The Affair, recentemente anche in Tanti Piccoli Fuochi, interpreta un carismatico neurochirurgo cosiderato astro nascente nella comunità medica di Dallas, ma rivelatosi un pericolo per i suoi pazienti.

La serie in cui Joshua Jackson interpreta il cosiddetto Dr. Death è basata sul podcast di wondery.com che racconta la storia del dottor Duntsch: giovane, affascinante e ostentatamente brillante, era a capo di un fiorente studio di neurochirurgia quando alcuni casi inziarono ad attirare sospetti su di lui. Diversi pazienti, entrati nella sua sala operatoria per interventi chirurgici alla colonna vertebrale complessi ma di routine, sono rimasti permanentemente mutilati o sono perfino morti. E quando il numero delle vittime ha iniziato a crescere, due colleghi medici, il neurochirurgo Robert Henderson (Alec Baldwin) e il chirurgo vascolare Randall Kirby (Christian Slater), insieme alla procuratrice di Dallas Michelle Shughart (AnnaSophia Robb), hanno deciso di fermarlo.

La serie Dr. Death, con Joshua Jackson nei panni del pericoloso protagonista, vuole esplorare la mente contorta del dottor Duntsch ma anche i fallimenti di un sistema che dovrebbe essere progettato per proteggere i più indifesi. In questo ruolo Jackson ha sostituito l’attore Jamie Dornan, il Christian Gray della saga cinematografica di Cinquanta Sfumature, dopo che ha dovuto lasciare il progetto a causa dei ritardi di produzione legati alla pandemia da Covid.

Il primo trailer di Dr. Death diffuso da Peacock mostra l’arroganza in sala operatoria e l’ostinazione del protagonista nell’operare i suoi pazienti in modo spregiudicato e senza le minime cautele, ma anche il brainstorming tra i suoi colleghi per mettere a punto un piano che possa impedirgli di nuocere ancora: “O è il chirurgo più incompetente che abbia mai incontrato, oppure è un sociopatico“, osserva il personaggio interpretato da Alec Baldwin. La serie debutta in estate su Peacock, il servizio streaming on demand statunitense di proprietà della NBCUniversal (non attivo in Italia), e non ha ancora una distribuzione italiana.