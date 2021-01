La nuova serie di Joshua Jackson è in piena produzione nonostante le difficoltà della pandemia. L’attore è stato paparazzato sul set della nuova miniserie di Peacock dal titolo Dr. Death, che inizialmente avrebbe dovuto essere interpretata da Jamie Dornan. Jackson è subentrato nel ruolo del protagonista in seguito alla rinuncia dell’attore di 50 Sfumature di Grigio, impegnato su altri set. Così per la prima volta l’ex Pacey Witter di Dawson’s Creek indossava un camice bianco per interpretare un neurochirurgo protagonista di una terribile storia vera.

La nuova serie di Joshua Jackson è un adattamento del popolare podcast omonimo del 2018: la miniserie racconta la storia di Christopher Duntsch, medico neurochirurgo oggi in carcere per aver commesso diversi crimini nell’esercizio della sua professione in vari ospedali nei dintorni di Dallas.

L’ormai ex medico al centro della nuova serie di Joshua Jackson ha avuto un percorso di studi turbolento alla facoltà di medicina, quando fu sospeso dal tirocinio perché sospettato di operare sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Dopo essere riuscito ad ottenere comunque la sua specializzazione in neurochirurgia, è stato accusato di vari episodi di grave negligenza, che secondo le sentenze a suo carico hanno portato alla morte e alla mutilazione di 33 pazienti. Di qui l’infausto soprannome di “Dr. Death” (“Il Dottor Morte“). Nel 2017 Duntsch è stato condannato per lesioni gravissime e sconta la pena dell’ergastolo.

Nella nuova serie di Joshua Jackson, che interpreta proprio il cosiddetto “Dottor Morte”, appaiono anche Alec Baldwin e Christian Slater, nei panni rispettivamente del neurochirurgo Robert Henderson e del chirurgo vascolare Randall Kirby, entrambi chiamati ad intervenire per riparare ai danni causati alle operazioni chirurgiche di Duntsch. Kirby descrisse il lavoro del collega come quello di un “maniaco impazzito“.

Una terribile storia vera, quella al centro della nuova serie di Joshua Jackson, che per l’attore 42enne arriva in un momento di rinascita per la sua carriera, grazie ai ruoli interpretati negli ultimi due anni nell’acclamata miniserie Netflix di Ava DuVernay When They See Us e nella miniserie di Hulu Tanti Piccoli Fuochi, tratta dal romanzo omonimo di Celeste Ng e interpretata da Reese Witherspoon e Kerry Washington.