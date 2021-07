Dopo le indiscrezioni sulla presunta futura conduzione de Le Iene Elodie debutta al cinema. La cantante, infatti, è stata scelta come protagonista per il film Ti Mangio Il Cuore di Pippo Mezzapesa in una produzione Indigo Films e Rai Cinema scritta dal regista insieme ad Antonella Gaeta e Davide Serino.

Ti Mangio Il Cuore di Pippo Mezzapesa

Ti Mangio Il Cuore di Pippo Mezzapesa è ispirato all’opera omonima, il romanzo-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini uscito nel 2019. L’opera offre uno spaccato sulla mafia foggiana, raccontando la faida tra i clan Romito e Li Bergolis.

Il film è ancora in fase di scrittura e le riprese partiranno nell’autunno 2021. Pippo Mezzapesa si è espresso con positività sulla partecipazione di Elodie come protagonista:

“Elodie è forza, istinto, bellezza. Quello che cercavo per un personaggio all’incrocio bruciante dei sentimenti. Sono felice che cominci con me questo nuovo percorso”.

Elodie debutta al cinema

Dopo la notizia di Laura Pausini protagonista di un film su se stessa che vedrà la luce nel 2022 su Prime Video, Elodie debutta al cinema come attrice protagonista e, intercettata da Repubblica, non nasconde la sua emozione:

“Quest’esperienza significa abbattere un altro muro e darmi la possibilità di scoprire un mondo per me ancora inesplorato, crescere, conoscermi meglio e continuare a imparare. Sono emozionata e onorata di prendere parte al nuovo progetto di Pippo Mezzapesa”.

Per Elodie è la prima esperienza, in questo 2021 in cui il suo talento l’ha fatta sbarcare al Festival di Sanremo non come cantante in gara ma come super ospite. L’ultimo disco di Elodie è This Is Elodie e recentemente ha vinto in coppia con Myss Keta la seconda edizione di Celebrity Hunted, il reality show di Prime Video.

Nel frattempo la cantante romana è al lavoro sul nuovo album, quarta prova in studio della sua carriera, e il primo singolo arriverà a settembre come prima anticipazione. Recentemente, inoltre, Elodie si è fotografata in studio insieme ad Elisa e Mahmood. In questo 2021, inoltre, Elodie si è distinta per le varie prese di posizione sui temi dell’attualità, in particolare a favore del ddl Zan contro le affermazioni del Vaticano.

Prima dell’uscita del disco, quindi, Elodie debutta al cinema e aggiunge un’importante esperienza alla sua carriera.