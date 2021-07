Uscirà nel 2022 un film su Laura Pausini. Lo annuncia la cantante oggi sui social dopo che la notizia era uscita sulle pagine di Variety. Laura conferma quanto appena emersa: sta effettivamente lavorando ad un film che vedrà la luce nel 2022, in data da comunicare, ma sono già due anni che ci lavora.

Dal 2020, infatti, l’artista si sta adoperando in vista dell’uscita di quello che sarà il primo film in assoluto nella sua carriera. Per i fan una vera sorpresa inattesa, già motivo di gioia. Pochi i dettagli iper ora comunicati da Laura, che si racconterà nel film in uscita il prossimo anno.

“Ritorno da voi”, scrive Laura sui social.

“E questa volta credo di essere riuscita a farvi una vera sorpresa!”, continua. Conferma quanto riportato da Variety oggi e annuncia ai fan che sta effettivamente realizzando il suo primo film. Si tratta di una produzione in collaborazione con Amazon Studios per PrimeVideoIT che uscirà nel 2022. Il mese dell’uscita non è ancora stato comunicato.

“Sì, come ha annunciato Variety stamattina, vi confermo che sto girando il mio primo film con Amazon Studios per PrimeVideoIT”, scrive. Poi ammettere che tenere tutto nascosto è stato davvero complicato perché ci sta lavorando da febbraio 2020 e più volte ha avuto la tentazione di rivelare tutto ma ha dovuto resistere.

Oggi finalmente può comunicare i primi i dettagli sulla pellicola.

“Tenere nascosto tutto è stato davvero molto difficile perché sto lavorando a questo progetto da Febbraio 2020!! Voi che mi conoscete sapete quanto sia stato difficile non svelarvi nulla finora”, le sue parole. Ma c’è ancora tanto da fare per il primo film su Laura Pausini che nei prossimi mesi terrà aggiornati i fan.

“C’è ancora tanto da fare e vi terrò aggiornati nei prossimi mesi con tutte le novità sui contenuti e i tempi di uscita. Si ricomincia”, conclude la cantante.