Elodie a Le Iene? Per ora solo un’indiscrezione ma potrebbe essere molto più di qualcosa di fondato. Lo comunica TvZoom che svela che, secondo quanto risulta alla redazione, Elodie sarebbe molto vicina alla conduzione della nuova edizione de Le Iene.

Con l’addio di Alessia Marcuzzi al programma, infatti, la ricerca della sostituta è già partita varie settimane fa. La certezza è una: Le Iene vogliono una donna.

Tra le donne del mondo dello spettacolo, il nome che emerge oggi in rete è quello della cantante Elodie che potrebbe quindi mettersi alla prova alla conduzione di un programma televisivo, accantonando momentaneamente la musica. Ma Elodie non ha la minima intenzione di rinunciare ai suoi impegni in studio e la sua partecipazione al programma sarebbe, quindi, limitata.

Stando a quanto riporta ancora TvZoom infatti, la cantante avrebbe già accettato il nuovo incarico alla guida del programma Mediaset ma con alcune condizioni imprescindibili. L’artista si trova, infatti, in studio di registrazione in questo momento, a lavoro su brani inediti. Non intende rinunciare agli impegni sui prossimi brani per il ruolo in TV ma le piacerebbe poter conciliare il tutto.

La soluzione c’è già. Elodie potrebbe continuare a lavorare in studio nei prossimi mesi salvo poi condurre Le Iene all’inizio del prossimo anno, a partire dal mese di gennaio 2022. Nulla è ancora sicuro e per la conferma definitiva bisognerà attendere ancora diverse settimane ma, se così fosse, per Elodie si aprirebbe anche la strada della conduzione in uno dei programmi di punta a casa Mediaset.