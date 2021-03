Un inaspettato mash up di Elodie a Sanremo 2021. La voce di Andromeda aveva già annunciato in conferenza stampa che la sua performance al Festival sarebbe stata speciale, ma non aveva lasciato indizi. La promessa è stata mantenuta.

Dal fondo di un tunnel di luci parte il mash up di Elodie a Sanremo 2021, e se le parole sono quelle della sua Guaranà l’arrangiamento è preso in prestito da Vogue di Madonna, ma presto il testo si trasforma in Battito Animale di Raf. Intorno a lei un corpo di ballo che rischiava di non essere presente, dal momento che una ballerina era risultata positiva al Covid-19.

Dopo un viaggio nel pop degli anni ’80 il mash up di Elodie a Sanremo 2021 continua con il riff di Could You Be Loved di Bob Marley, un tappeto acido sulle parole di E La Luna Bussò di Loredana Bertè e Fotoromanza di Gianna Nannini. La performance si riempie di groove e tutto s’infiamma quando arriva Rumore di Raffaella Carrà.

Crazy In Love di Beyoncé si unisce a Soldi di Mahmood, autore della sua Andromeda nonché vincitore del Festival di Sanremo 2019. Una promessa mantenuta, quindi, quella che Elodie ha fatto durante la conferenza stampa. Per lei è l’occasione di vivere il Festival non come concorrente ma come parte attiva, un po’ per tornare alla sua adolescenza quando Sanremo era quell’appuntamento da passare in famiglia a sognare di arrivare, un giorno, su quel palco.

Elodie è un’artista piena di talento e lo dimostra con l’interpretazione di tante hit del panorama pop degli ultimi 40 anni, fuse in un mix che dimostra quanto la musica possa unire anche nella sua accezione più tecnica. Il mash up di Elodie a Sanremo 2021 va in scena nella seconda serata del Festival con la piccola stella di Amici in veste di co-conduttrice.

