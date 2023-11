Anche Stasera di Sfera Ebbasta con Elodie inaugura la nuova stagione discografica del trapper di Cinisello Balsamo, che con X2VR si riprende la scena tre anni dopo Famoso. Gionata Boschetti e la star del pop italiano uniscono le loro forze per un singolo esplosivo, il primo estratto dal disco, disponibile da oggi su tutte le piattaforme e in rotazione radiofonica.

Nel pezzo l’autotune di Sfera Ebbasta si muove su una base tipicamente urban con le sfumature di una ballata, poi la voce di Elodie interviene nel ritornello per offrirci ciò che ha tutti i numeri per diventare uno dei tanti tormentoni della stagione.

“Ti ho detto cose, ero fuori di me”, confessa il rapper, poi la dichiarazione: “Per te vado in galera”. Elodie e Sfera Ebbasta raccontano quei momenti di odio apparente che si scatenano durante un litigio in coppia, ma soprattutto quelli in cui tutto si cancella quando si ricorre al sesso: “Quando sco*iamo ti amo per davvero”.

X2VR è disponibile da oggi, venerdì 17 novembre. Sfera Ebbasta ha sorpreso tutti con il concerto evento all’Allianz Cloud di Milano durante il quale, in appena 15 minuti, il trapper ha riabbracciato il suo pubblico con la promessa dell’uscita imminente di un disco.

Promessa mantenuta: X2VR chiude un cerchio iniziato nel 2015 con XDVR. A proposito della release, lo stesso Sfera ha confessato:

“Sono partito da dove tutto è cominciato perché nonostante siano cambiate tante cose, non è mai cambiato quello che c’è dentro. Non siamo mai cambiati dal 2015, la fame è sempre la stessa, anche con la pancia piena”.

[Strofa 1: Sfera Ebbasta]

Tu dormi sopra il mio petto, intanto io fumo

Dentro le coperte resta il tuo profumo

Sei soltanto mia, mai più di nessuno

Odio chi altro ti ha avuta o fatto sentire al sicuro

Hanno pianto i nostri occhi

Gocce di pioggia sui blocchi

Freddo sotto zero, sotto un cielo nero

Anche coi cuori rotti

E sco*iamo tutta la notte

Spero che il vicino non senta

Ti ho detto cose, ero fuori di me

Tu mi mandi fuori di testa

A duecento sopra ad un Carrera

Dimmi che sei sincera

Per te vado in galera

[Ritornello: Elodie]

Io e te stasera

Gocce di pioggia sotto a un cielo nero

Chissà se anche stasеra

Finisce che non sappiamo nemmеno chi siamo

Baby, anche stasera ti ho detto cose, ero fuori di me

Ma tu non dimenticare mai che

Quando sco*iamo, ti amo per davvero

Per davvero

[Strofa 2: Sfera Ebbasta]

E faremo la guerra pure stasera

Poi faremo l’amore, ci scorderemo in fretta

Di quelle cose che ci sputiamo in faccia soltanto per rabbia

Di quelle volte, baby, che ci siam fatti del male a vicenda

E giro la città solo per cercarti

E sclero quando non rispondi ai miei messaggi

Tu sai guardarmi dentro come coi raggi X

Tu sai cose di me che non sanno i miei amici

Di te potrei innamorarmi ogni sera

Mentre ho le mie labbra sopra le tue

Ma, se domani finisce, è un problema

Non posso dimenticarti mai più

[Ritornello: Elodie]

Io e te stasera

Gocce di pioggia sotto a un cielo nero

Chissà se anche stasera

Finisce che non sappiamo nemmeno chi siamo

Baby, anche stasera ti ho detto cose, ero fuori di me

Ma tu non dimenticare mai che

Quando sco*iamo, ti amo per davvero

Per davvero

[Bridge: Elodie]

Anche questa notte andrà così

Che ci gridiamo in faccia

E poi tra una bugia e un’altra ancora

Anche questa volta siamo qui

E il temporale passa

Ci ritroviamo soli in strada ancora

[Ritornello: Elodie]

Io e te stasera

Gocce di pioggia sotto a un cielo nero

Chissà se anche stasera

Finisce che non sappiamo nemmeno chi siamo

Baby, anche stasera ti ho detto cose, ero fuori di me

Ma tu non dimenticare mai che

Quando sco*iamo, ti amo per davvero

Per davvero