Elisa ed Elodie in studio insieme: le due sono apparse in alcune storie su Instagram, impegnate in lavori musicali. A condividere una brevissima storia è stata Elodie che ha svelato anche la presenza di altri protagonisti del mondo della musica: Dario Faini in arte Dardust, il noto produttore, e gli autori Federica Abbate e Davide Petrella.

In storie successive si vede anche Mahmood, sicuramente in studio con Elodie, ma non si vede più Elisa: è possibile dunque che Elodie sia impegnata su più fronti diversi, uno che la vede a lavoro con Elisa e gli autori menzionati, l’altro che la vede in studio con Mahmood.

Potrebbe esserci più di un duetto o una collaborazione all’orizzonte per tutti ma le domande dei fan al momento dovranno rimanere senza risposte: è ancora troppo presto infatti per ipotizzare collaborazioni e featuring tra gli artisti visti insieme in studio e troppo pochi sono gli indizi per ipotizzare una collaborazione tra Elodie, Elisa e Mahmood.

Qualora avvenisse effettivamente, però, farebbe la felicità di centinaia di migliaia di persone e ne verrebbe fuori un singolo dalle sonorità pop mischiate alle rime taglienti di Mahmood, il tutto con la produzione di Dario Faini e i testi di apprezzati autori del calibro di Federica Abbate e Davide Petrella.

L’incontro tra tutti però potrebbe non riguardare nuovi progetti. Non di rado infatti gli artisti si ritrovano a scrivere insieme in studio, con la collaborazione di autori eccezionali, ma poi i brani restano custoditi in un cassetto destinati a rimanere in archivio, e nulla di più.

Come andrà a finire questa volta? Lo scopriremo, forse, prossimamente. Non è una novità l’amicizia tra Elisa ed Elodie: le due si conoscono dai tempi di Amici di Maria De Filippi. Non è una novità neanche l’amicizia tra Elodie e Mahmood. Il tutto sfocerà in una collaborazione?