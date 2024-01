Dopo le polemiche per il concerto di Teramo previsto per l’1 gennaio, spunta un video registrato da Elodie in Egitto. La star italiana del pop è stata bersaglio di una bufera social e per questo ha scelto di rompere il silenzio.

Il video girato da Elodie in Egitto

Sì, Elodie si trova in Egitto – lo riporta anche La7 – e nelle storie Instagram compaiono un video e un’immagine che rompono il silenzio dopo la nota con la quale comunicava l’annullamento del concerto a Teramo. Ora Elodie ha un filo di voce e riesce a parlare a malapena. Accanto a lei c’è Andrea Iannone, il suo nuovo amore dopo la fine della relazione con Marracash.

Non è dato sapere in quale località dell’Egitto si trovi la coppia, ma con questo breve video Elodie sembra rispondere a chi l’accusava di mentire sulle sue condizioni di salute.

Le polemiche

Dopo l’annullamento del concerto programmato a Teramo il 1° gennaio 2024, Elodie aveva rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute e aveva spiegato che “i medici che mi hanno visitato stamattina mi hanno imposto il riposo forzato”. Ancora, la giovane voce di Bagno A Mezzanotte aveva riferito che da tempo “il mio fisico mi manda segnali”, dunque “adesso devo davvero fermarmi”.

Nelle ore successive alcune foto e indiscrezioni la collocavano all’aeroporto di Hurgada, in Egitto, con tanto di inviti a “inventare una scusa più plausibile”. A quanto pare i problemi di salute non erano affatto una scusa, e con quel filo di voce Elodie tenta di farlo comprendere ai follower. A malapena la star del pop riesce a dire: “Ho detto… eh, ho capito ma…”, per poi scoppiare a ridere.

Sul video appone la scritta: “Piano piano mi riprendo. Buon anno in ritardo”.

Continua a leggere su optimagazine.com