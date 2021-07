Il cast di And Just Like That… continua ad ampliarsi: dopo le conferme dei volti maschili storici di Sex And The City di ritorno nel revival, arrivano altre new entry assolute.

Oltre la già annunciata Sara Ramirez nel cast di And Just Like That… debutteranno anche Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker e Karen Pittman: l’annuncio arriva a pochi giorni dalla diffusione della prima foto ufficiale del revival, la cui produzione è appena iniziata a New York e proseguirà per tutta l’estate. Le tre attrici si uniscono a un cast guidato dalle star di Sex and The City – stavolta nella versione trio anziché quartetto – Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) e Kristin Davis (Charlotte).

Le nuove aggiunte al cast di And Just Like That… saranno tre donne forti e realizzate e soprattutto, salta all’occhio, sono tutte donne di colore, nell’evidente tentativo di ampliare la rappresentatività della serie che non è mai stata un punto forte del format originale (un cast tutto caucasico nei personaggi principali). Sarita Choudhury (già Little Fires Everywhere, Homeland ) interpreterà Seema Patel, una potente agente immobiliare di Manhattan che si è fatta da sé, mentre Nicole Parker (Empire, Chicago PD) interpreta Lisa Todd Wexley, una documentarista e madre di tre figli di Park Avenue. Infine Karen Pittman (The Morning Show, Luke Cage) sarà la dottoressa Nya Wallace, una brillante professoressa alla Columbia Law School. I loro personaggi affiancano quelli principali di Carrie, Miranda e Charlotte che “affrontano le sfide della vita e dell’amicizia nei loro 50 anni“, come recita la sinossi della nuova serie HBO.

Il cast di And Just Like That… accoglie “queste attrici straordinarie e vibranti nella famiglia di Sex and the City “, ha dichiarato il produttore esecutivo Michael Patrick King: “Ognuna di loro aggiungerà la propria scintilla unica e un grande cuore a questi nuovi personaggi e alle storie che stiamo per raccontare” ha aggiunto lo showrunner di diverse stagioni della serie originale, che ha scritto e diretto entrambi i film sequel per il cinema. King è produttore esecutivo di And Just Like That… insieme alle tre protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis,con Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky e John Melfi.